Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 22 de septiembre: Sadakat tiene un tenso enfrentamiento con Cihan
La situación se vuelve cada vez más insostenible
Avance de 'En tierra lejana' de hoy, 22 de septiembre: Sadakat tiene un tenso enfrentamiento con Cihan
En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado lunes 21 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta forma, somos testigos de cómo Sadakat reúne a Cihan y Alya para exigirles que se divorcien de inmediato. Es más, les reprocha que continúen compartiendo habitación sabiendo que Boran sigue vivo. De esta forma, Alya le recuerda que ella jamás supo la verdad, mientras que Cihan insiste en que no pueden hacer nada hasta que Boran despierte. Lo que está claro es que Sadakat está dispuesta a conseguir que se divorcien, ya sea por las buenas o por las malas.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Boran mueve un dedo por primera vez, por lo que Sadakat está convencida de que ha reaccionado al escuchar la voz de Deniz. Es por eso que quiere llevar al niño a verlo, pero Cihan y la familia se oponen. Poco después, el médico informa que solamente ha sido un espasmo, pero Sadakat no cambia de opinión. Es más, llega a poner un ultimátum: o llevan a Deniz junto a Boran o Cihan y Alya se divorcian. El pequeño escucha la conversación y, muy afectado, suplica a sus padres que no se separen, puesto que ya perdió a un padre una vez. La tensión en la mansión continúa aumentando y Sadakat deja claro que quiere echar a Alya de la casa.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, 22 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Ecmel hace todo lo que está en su mano para convencer a Sahin de que los Albora intentan enfrentarlos entre ellos para tratar de sembrar la discordia en su familia. En ese momento, llega Demir al garaje con la mercancía en llamas, reconociendo que la idea de transportar la droga fue suya.
Ecmel le agradece que haya asumido la responsabilidad para protegerlo, mientras que Demir considera que están perdiendo poder. Es más, tiene claro que, para recuperarlo, tendrán que acabar con Cihan y Kaya. Pero no todo queda ahí, puesto que Ecmel le pide que tenga paciencia y le asegura que ya está preparando un plan para deshacerse de ellos.
Sadakat protagoniza un tenso enfrentamiento con Cihan y le reprocha que haya dado la espalda a su propia familia por culpa de Alya. Pero no todo queda ahí, puesto que su enfado aumenta considerablemente su deseo de encontrar una manera de echar a Alya de la mansión. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.
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