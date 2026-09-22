Tebas sigue con su machaque a los equipos de Europa

El parón de selecciones ha puesto la primera pausa de la temporada para los equipos de la Liga. Los 20 equipos del campeonato doméstico han disputado las primeras 7 jornadas y, además de tener que lidiar con las altas temperaturas, algunos han tenido el trabajo extra de tener que compaginarlo con Europa. Un esfuerzo que, en lugar de tratar de ayudar, la planificación de Javier Tebas pone en alerta a varios clubes por el escaso descanso entre partidos.

Esta temporada, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal, Betis, Celta y Getafe comenzaron el sueño de llegar a lo más alto en el Viejo Continente. Pero la Liga empezó desde un primer momento a dificultar la recuperación de sus plantillas. Y antes de la primera ventana internacional ya hubo los primeros desajustes de Tebas. El conjunto de Hansi Flick lo vivió en sus carnes hace apenas unas semanas antes de su debut en Champions.

Tebas vuelve a perjudicar con sus horarios

El Barça disputó el domingo 6 de septiembre la cuarta jornada de liga en Mestalla a las 16:15 contra el Valencia y, aunque los culés golearon 0-5, tuvieron apenas tres días de descanso para recibir al Feyenoord el siguiente miércoles a las 18:45 horas. Una decisión que pudo haberse evitado habiendo puesto el partido de liga el sábado en una semana en la que no tenía ningún otro compromiso deportivo.

Y, a la vuelta del parón, el descuadre continúa. El Betis jugará la octava jornada de Liga en casa frente a Osasuna el domingo 11 de octubre a las 18:30 horas. Sin embargo, el presidente de la Liga volvió a obviar que los verdiblancos tienen Champions el miércoles siguiente a las 21:00 horas contra el Oporto. Otro despropósito, ya que, con el equipo descansado, Tebas les quitó la posibilidad de jugar un sábado y así ganar 24 horas extra de descanso.

El Real Madrid vive algo similar más tarde. Los de José Mourinho tienen serios problemas después del parón. Después de la fatiga de muchos de sus internacionales, los blancos tampoco se sienten aliviados con su horario. El miércoles 14 de octubre a las 21:00 horas jugará la Champions fuera de casa ante la Roma. Después está el problema. Aunque el domingo 18 recibiría al Sevilla en el Santiago Bernabéu a la misma hora, los merengues tendrían de nuevo otra jornada europea para medirse al Leipzig el miércoles 21 por la noche. Tres partidos con muy poco margen para dosificar, y más si en el horizonte hay un Clásico.

Hasta el Getafe también sufre las consecuencias del desastroso método de Tebas. Después de enfrentarse al Craiova el miércoles a las 18:45 en Conference League, los de Bordalás tenían margen para descansar y preparar el partido contra el Rayo del lunes 19 a las 21:00 horas. Sin embargo, después de la segunda jornada europea contra el Lugano el jueves 22 a las 18:45, los azulones, en lugar de volver a jugar el lunes siguiente, lo harían un domingo a las 14:00 en San Mamés frente al Athletic.

Todo un desbarajuste que alimenta el cabreo de los clubes que juegan en Europa, que pagan las consecuencias de tener poco margen para descansar y llevar la temporada con los menos problemas posibles para que la plantilla llegue sana a final de temporada.