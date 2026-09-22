Encuentran muerta a la periodista Jennifer Eckhart, muy relacionada con el deporte

La periodista Jennifer Eckhart ha fallecido a los 36 años. La ex productora de Fox News fue encontrada sin vida en su vivienda de Hobe Sound, en Florida, según han informado medios estadounidenses. La comunicadora estadounidense era conocida además de por su trayectoria profesional en televisión por la demanda que presentó contra el antiguo presentador de Fox News Ed Henry, a quien acusó de abuso sexual.

El caso tuvo una importante repercusión mediática y situó a la periodista en el centro del debate sobre los abusos y el acoso en la industria de los medios de comunicación. Durante su etapa profesional,Jennifer Eckhart trabajó en diferentes áreas de la producción televisiva y desarrolló buena parte de su carrera vinculada al mundo de las noticias. Su experiencia en Fox News le permitió conocer desde dentro el funcionamiento de una de las principales cadenas informativas de Estados Unidos.

La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción entre personas de su entorno profesional y seguidores que conocieron su trayectoria. Por el momento, las circunstancias exactas de su muerte no han sido esclarecidas públicamente y las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes. En los últimos años, la periodista había dando mucho que hablar especialmente al proceso judicial iniciado tras su denuncia contra Ed Henry.

Su relación con el deporte

Una Jennifer Eckhart ha tenido una relación profesional especialmente vinculada al deporte estadounidense, sobre todo al fútbol americano universitario. Antes de consolidarse como periodista en Fox Business y Fox News, trabajó como corresponsal de ESPN Radio, una etapa en la que cubrió contenidos deportivos y participó en eventos relacionados con el deporte universitario. Uno de sus trabajos más destacados fue su presencia como presentadora y reportera en los ESPN College Football Awards de 2011 celebrados en Orlando (Florida).

Entre los contenidos que aparecen recogidos en su trayectoria profesional figura también la cobertura del NYC Triathlon para Fox Business Network, además de un reportaje sobre el negocio del fútbol americano en el que entrevistó a jugadores de los New York Giants durante un evento benéfico. En los últimos años, el deporte también había tenido un peso importante en su faceta como entrevistadora y presentadora.

En su podcast REINVENTED with Jen Eckhart, centrado en historias personales de superación y reinvención, ha entrevistado a importantes figuras deportivas como Brett Favre, miembro del Salón de la Fama de la NFL; Chris Jericho, relacionado con la lucha libre profesional; Eric LeGrand, ex jugador de fútbol americano que quedó paralizado tras una lesión durante un partido universitario; y Travis Pastrana, conocido piloto y especialista de deportes de motor.