Un Raphinha de récord: alcanza el cenit de su carrera arrasando con el Barcelona

Ni Rodri Hernández ni Lamine Yamal. El inmaculado inicio de temporada tiene un nombre: Raphinha. El atacante brasileño, reconvertido a ‘9’ este verano, está pulverizando sus registros goleadores en el comienzo del curso. Su producción a puerta va mucho más allá de su mejoría individual, y ya amenaza con alcanzar números sólo vistos en el binomio formado por Leo Messi y Cristiano Ronaldo durante la pasada década. En siete jornadas de Liga, Raphinha ha anotado 12 goles.

El ’11’ culé ya había dejado trazos de su buena relación con el gol en pasadas campañas, pero ha explotado definitivamente con su reconversión a delantero centro. El principal impulsor de su carrera en este aspecto ha sido Hansi Flick. Con la llegada del técnico germano, Raphinha pasó de seis a 18 tantos en Liga.

En Champions disparó sus cifras hasta los 17 goles, rozando el récord goleador en una edición. Después de un curso 2025/26 en el que las lesiones mermaron sus números, la apuesta de Flick por Raphinha como ‘9’, tras el intento fallido de fichar a Julián Álvarez, ha redescubierto al brasileño como killer de área.

El triunfo culé ante el Sevilla fue una buena muestra de lo que es capaz la nueva versión de Raphinha. En un partido menos brillante que en pasadas jornadas, el ex del Leeds United hizo gala de su puntería. Sólo necesito cuatro disparos, tres de ellos a puerta, para firmar un hat-trick y desatascar el partido. El brasileño se marchó al parón con Brasil dejando al Barça líder destacado y cerca de doblar a sus perseguidores en el Pichichi. Con 12 tantos hasta la fecha, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Sergio Camello, con siete goles cada uno; le miran desde muy lejos.

El atacante blaugrana ha conseguido abrir distancia con el ganador de los últimos dos trofeos de máximo goleador de la Liga. Un Kylian Mbappé que no ha fallado en su cita con el Pichichi en sus dos temporadas en el fútbol español. El galo deberá elevar sus cifras si quiere rivalizar con un Raphinha que roza los dos goles por partido. De hecho, en sólo siete jornadas, el jugador del Barcelona ha marcado cerca de la mitad de los 25 tantos que convirtió Mbappé la pasada campaña en Liga. El del Real Madrid necesitó 31 partidos para ello.

Raphinha sueña con Messi y Cristiano

Para encontrar cifras parecidas a las que está firmando Raphinha en este arranque de temporada, toca remontarse a los mejores años de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en Liga. El argentino mejoró el promedio de gol por encuentro hasta en cinco ocasiones, superando los 40 en tres temporadas y alcanzando su cenit goleador en la 2011/12, con 50. En clave culé, Luis Súarez también escaló hasta la cima de los 40 tantos en Liga, en la campaña 2015/16.

En cuanto al ex jugador del Real Madrid, se situó hasta en cuatro temporadas a más de un gol por partido. Su tope se quedó en los 48 que firmó, en 35 partidos, en la 2014/15. El inicio de curso de Raphinha mira a la cara a los años de mejor producción goleadora de los dos grandes dominadores del fútbol del siglo XXI.

El brasileño superaría el récord de Messi en Liga si mantiene su ritmo goleador, algo que parece altamente improbable. El caudal ofensivo del Barça de Flick le garantiza ocasiones jornada tras jornada. Si el acierto persiste, el nuevo ‘9’ blaugrana podría alcanzar cifras que parecían irrepetibles en el fútbol español.