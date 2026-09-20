Flick exige más: «No jugamos a nuestro nivel en la primera parte»

Hansi Flick sigue poniendo el listón muy alto a un Barcelona que se mantiene inmaculado en el arranque de Liga. El equipo se impuso por 1-3 al Sevilla, aunque en la primera mitad sufrieron el empuje del equipo hispalense hasta tal punto que el técnico alemán quiso dar un toque a sus pupilos.

«Ha sido un partido difícil, especialmente la primera parte. No jugamos a nuestro nivel. En el descanso, les dije a mis jugadores que habíamos concedido demasiado y que no estábamos a nuestro estándar. Tenemos que hacerlo mucho mejor y eso es lo que les dije. La segunda parte fue mucho mejor», puntualizó.

El equipo se salvó de un mal resultado gracias de nuevo a un espléndido partido de Raphinha, quien suma 12 goles en siete jornadas de Liga. «Su nivel es altísimo. Sabemos de su calidad y estoy muy contento. Con el gol está muy bien, pero también sin balón. Después de estos partidos, está muy contento de jugar de 9», aseguró.

El técnico alemán celebró la reciente renovación del jugador hasta 2030. «Para el club es la mejor decisión. Por cómo está conectado con la afición y con el equipo… Es el capitán perfecto para este equipo y para este club. Esta temporada está increíble», dijo.

De hecho, Flick confesó que la idea de que jugase de delantero centro esta temporada no fue suya tras la salida de Lewandowski y Ferran. «Fue una decisión del staff. Valoramos quién podía jugar allí y hablamos con los jugadores», comentó.

Finalmente, el técnico quiso dar un elogio a Rodri Hernández, quien se ha convertido en fundamental en la medular para el equipo. «Para mí es un grandísimo jugador, muy importante para nosotros. Puede controlarlo todo con balón y también es capaz de bajar un poco el ritmo, traer paciencia. Es clave para nuestro juego y se entiende muy bien con Pedri y con el resto», zanjó.