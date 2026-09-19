Naomi Watts dedica el premio Donostia a David Lynch: «Tras 10 años de rechazos, supo verme y cambió mi vida»

David Lynch descorchó en Mulholland Drive el misterio que encerraba Naomi Watts: su «alma hermosa» y su «inteligencia emocional». Esas fueron exactamente las dos cualidades con las que el director definió a la actriz, que, tras 10 años recibiendo constantes negativas en la industria del cine, lo conquistó de golpe con su doble heroína de ese viaje caleidoscópico. Ahora, tras una intensa carrera profesional que ya dura 40 años, la intérprete ha recogido el premio Donostia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, de las manos de Juan Antonio Bayona.

El talento de Naomi Watts dejó de ser un secreto gracias a Lynch, que descubrió a una actriz capaz de transformarse en décimas de segundo, el mismo tiempo que tarda en desatar su contención magnética para dejar ver a una mujer rota frente a la cámara.

Por ello, Naomi Watts ha dedicado el galardón con el que se le ha reconocido a David Lynch. «Estés donde estés, esto es para ti», ha dicho mientras sostenía y elevaba el premio ante un auditorio que le ha recibido con una ovación interminable y en pie, hasta el punto de que la actriz ha sido quien ha pedido al público que tome asiento, emocionada y nerviosa.

«Los comienzos no fueron fáciles; fueron diez años de rechazos y David Lynch supo verme. Cambió mi vida y me enseñó a confiar en mi instinto y aceptar la incertidumbre», ha añadido la actriz.

La consagración le llegó a Naomi Watts con 21 gramos, película con la que habitó el dolor en su estado más puro, cuando demostró cómo sostiene el peso de la pérdida con una dignidad trágica que pocas son capaces de mantener. La actriz también ha demostrado su versatilidad trabajando en industrias tan diferentes como la australiana, la británica y Hollywood.

Entre unas y otras, Naomi Watts se ha movido entre el cine de autor, los títulos de estudio o las superproducciones. No le ha faltado ningún género. Tras una década escuchando un no tras otro, ella pudo decir sí a grandes nombres, como el propio Lynch, Cronenberg o Haneke, que la llevó al límite en Funny Games.

Con Bayona llegó a grabar hasta 30 tomas en un tanque de agua en Lo imposible, donde se dejó consolar por unas mujeres tailandesas que la lavaron en una escena que, en realidad, fue pura improvisación, como ha confesado el propio director. «Porque cuando desaparece, es cuando aparece Naomi Watts», ha declarado en alusión a la actriz.

Con el tiempo, la carrera de Naomi Watts respira una madurez serena, pero ella no se acomoda. Es más, su última película, The Housewife, proyectada en San Sebastián, es la de un monstruo del Holocausto, un papel del que no puede «decir que haya disfrutado» y que le ha hecho reflexionar en voz alta sobre tiempos oscuros.

Ahora, Naomi Watts sigue «aprendiendo y creciendo». «A los 31 me dijeron que todo habría acabado a los 40. Gracias por dejar que nos veamos reflejadas en pantalla», ha añadido, para despedirse ensalzando a Lynch. Así, Naomi Watts ha salido del escenario como muchas veces se ha mostrado en pantalla y como pocas otras lo consiguen: al borde del colapso emocional, pero sin perder la elegancia.