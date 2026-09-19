Naomi Watts aborda el Holocausto en San Sebastián: «Me daba miedo este papel, debemos estar vigilantes para que no vuelva a ocurrir»

Naomi Watts, que recibe este sábado el premio Donostia, visita el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con una historia cruda y real, la de La esposa perfecta (The Housewife), película en la que el director Ben Shirinian rescata el Holocausto. La actriz, protagonista del largometraje, se ha referido a ese negro episodio de la Historia en el certamen: «Desconocía esta historia de antemano y me daba miedo hacer este papel. Éste es un momento de mucho temor en el mundo y debemos estar vigilantes para que no vuelva a ocurrir».

En La esposa perfecta, un joven periodista (Tye Sheridan) descubre que un presunto oficial nazi está viviendo en la clandestinidad en Estados Unidos. Cuando entabla amistad con su encantadora esposa, la investigación toma un giro inesperado. Y esa encantadora esposa, en pantalla, tiene el rostro de Naomi Watts. «Los monstruos están entre nosotros, no tienen que estar debajo de la cama», ha matizado la actriz.

Además, la intérprete ha señalado que «el odio está subiendo y se ha convertido en un tema cada vez más candente» y, precisamente por ello, espera que «esta película recuerde lo que pasó entonces, y a posteriori, para que no vuelva a ocurrir».

Para afrontar su personaje, Watts buscó la dualidad evidente que representa, la de la fachada de esposa perfecta que nada tiene que ver con la realidad que esconde. En ese arco emocional fue donde encontró «algo a lo que pudiera hincar el diente»: «No puedo decir que disfruté de este personaje, a nivel mental fue complicado».

«Es un papel muy difícil, no estaba segura de poder hacerlo por el momento tan complicado en el tiempo al que se refiere, por sus crímenes horribles y cómo se fundía con la sociedad. Esa dualidad me interesaba. El dolor y la identidad son importantes para mí», ha desarrollado.

Naomi Watts ha aprovechado también su comparecencia ante los medios para hacer un repaso a su carrera cinematográfica. A pesar de ser una de las actrices más privilegiadas si se tiene en cuenta su filmografía, integrada por títulos firmados por directores como David Lynch, Michael Haneke o David Cronenberg, la nominada al Oscar en dos ocasiones reconoce que empezó en el cine «tarde para las normas de Hollywood [a los 30 años]». «Se me dijo que me pusiera las pilas porque todo acababa a los 40. Esa narrativa tenía que acabar y me encanta formar parte de ello», ha añadido. Asimismo, ha acordado quiénes le dieron las mejores oportunidades: «Lynch me lanzó. Llegó después de una época en la que no tuve suerte como actriz». También ha mencionado al español Juan Antonio Bayona, con quien rodó Lo imposible.

Por otro lado, Naomi Watts se ha referido a su vida en Estados Unidos, país en el que reside y al que llegó desde Australia. Fue allí «con esperanzas y con sueños», y todos los ha «superado con creces», ha indicado. Aunque también ha reconocido que la actualidad la intranquiliza: «La situación en EEUU me pone nerviosa, pero espero que las cosas mejoren con el tiempo».

«Siempre estoy buscando trabajar con otros directores, como Paul Thomas Anderson, y también con nuevos directores», ha expresado finalmente la galardonada con el premio Donostia, que ha estado acompañada por el equipo de la película, entre ellos Ben Shirinian. «Hola, cómo estás. Es todo lo que sé decir en español», ha bromeado el director. Por su parte, la actriz Lena Olin también se ha referido al Holocausto. «No es la primera vez que interpreto a una superviviente. He conocido a algunos de ellos. La gente consigue vivir una vida incluso tras ese dolor», ha sentenciado.