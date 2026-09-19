Rocío Martín Berrocal revela que padece cáncer de piel: «Por eso llevo siempre gorra»

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky Martín Berrocal, ha decidido contar públicamente el motivo por el que durante los últimos meses no se separa de una gorra o un sombrero. La empresaria y estilista ha explicado a sus seguidores que está atravesando un proceso médico después de que le detectaran un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel. Lo ha hecho con la naturalidad que acostumbra, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que se ha quitado la gorra frente a la cámara y ha mostrado la herida que tiene en la parte superior de la frente. Una imagen con la que ha querido poner fin a las preguntas que llevaba meses recibiendo y explicar qué había detrás de un accesorio que se había convertido en habitual en sus apariciones.

«Os quería comentar una cosa ya que me preguntáis mucho durante estos meses el porqué de llevar siempre gorra, sombrero… Que os dais cuenta de todo, ¿eh?», comienza diciendo Rocío en el vídeo. Después, explica que la gorra no responde a una cuestión estética ni a una nueva apuesta por este complemento, sino a una necesidad relacionada directamente con su tratamiento. «Siempre llevo gorra para protegerme en la calle, en casa no la tengo que llevar», cuenta antes de revelar el diagnóstico al que se enfrentó después de detectar una alteración en su piel.

Todo comenzó con una mancha en la frente que llevó a Rocío a consultar con un dermatólogo. Tras realizarle las pruebas correspondientes, los especialistas determinaron que se trataba de un carcinoma basocelular y consideraron necesario eliminarlo. «Hace poco me salió una mancha, fui al dermatólogo y me hicieron las pruebas que tenían que hacer y era un carcinoma basocelular. Y había que quitarlo», explica la hermana de Vicky Martín Berrocal. La empresaria ha querido compartir el proceso sin dramatismo, pero mostrando una realidad que hasta ahora había preferido mantener en un segundo plano y que explica algunas de sus últimas apariciones públicas.

De hecho, Rocío ha desvelado que no es la primera vez que le detectan un carcinoma. «No es el primero porque ya me han quitado más», reconoce durante su relato. En esta ocasión, los médicos decidieron no recurrir inicialmente a una intervención quirúrgica y optaron por un tratamiento tópico que ha seguido durante las últimas seis semanas. La propia Rocío ha explicado que se trata de una crema que actúa sobre las células afectadas y que el tratamiento ha provocado una herida visible en la zona de la frente. «Me han hecho un tratamiento de seis semanas y por eso tampoco me habéis visto en la playa», señala.

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Las últimas semanas han coincidido además con un momento especialmente visible para toda la familia Martín Berrocal. Rocío forma parte de la segunda temporada de Las Berrocal, el docureality de Movistar Plus+ que protagoniza junto a su hermana Vicky, su madre Victoria Martín y su sobrina Alba Díaz. Durante la presentación de los nuevos capítulos, las cuatro posaron ante los medios y Rocío apareció sonriente, aunque detrás de esa imagen estaba ya inmersa en su proceso de tratamiento. Para aquella ocasión encontró una manera de ocultar la herida de la frente: «Para el estreno de Las Berrocal me puse un flequillo postizo», ha contado ahora.

Una vez finalizadas las seis semanas de tratamiento, Rocío se encuentra ahora pendiente de la evolución de la zona. Según ha explicado, todavía tiene que esperar a que la herida se seque y la costra se desprenda para volver a pasar por revisión médica. Será entonces cuando los especialistas determinen si el tratamiento ha conseguido eliminar las células afectadas o si es necesario tomar alguna otra medida. «Ya he terminado las seis semanas y tengo que esperar a que se seque y se caiga la costra. Tendré que volver a ir para ver si ha desaparecido o no», ha relatado.

Más allá de explicar el motivo de su inseparable gorra, Rocío Martín Berrocal ha aprovechado su experiencia para lanzar un mensaje de prevención a sus seguidores. La empresaria ha insistido en la importancia de prestar atención a cualquier cambio que aparezca en la piel y consultar con un especialista ante la aparición de manchas o lunares que llamen la atención. «Si os sale una mancha o un lunar, id al médico, es superimportante», ha recomendado. También ha querido poner el foco en la protección frente al sol, recordando que no debería asociarse únicamente a los días de playa o a los meses de verano. «Protegeos siempre del sol. Da igual si hace sol o si está nublado. Hay que protegerse», ha añadido.