Estupor entre los arqueólogos: encuentran una estela de la realeza de 2.700 años que podía haber pertenecido al imperio Asirio

Un equipo arqueológico ha hallado una estela asiria de piedra, de gran tamaño, con 2.700 años en la puerta de Bab Shamash, en la gobernación de Nínive, al norte de Irak. Esta ciudad fue la capital del imperio asirio en el siglo VII a. C., y el hallazgo se produjo durante los trabajos de restauración en curso en esa puerta.

El Consejo Estatal de Antigüedades y Patrimonio de Irak anunció el hallazgo. La pieza mide cerca de dos metros de altura y está tallada en mármol de Mosul, de acuerdo con Türkiye Today. Data del siglo VII a. C., durante el reinado del rey Asurbanipal (668-627 a. C.), y conserva en su cara frontal un relieve del monarca.

En el reverso hay una inscripción cuneiforme cuyo contenido completo todavía no se ha difundido. El equipo mixto localizó la estela el 6 de junio de 2026, mientras retiraba escombros en los trabajos de restauración de la puerta, y el descubrimiento se hizo público a finales de ese mismo mes.

¿Qué representa la estela asiria hallada en la puerta de Nínive?

El relieve conmemora las obras de construcción que Asurbanipal emprendió en Nínive, capital del imperio asirio en el siglo VII a. C. En los yacimientos asirios es habitual encontrar estelas de piedra con inscripciones reales que documentan decretos, logros y campañas militares de los monarcas, según el Consejo Estatal de Antigüedades y Patrimonio de Irak.

Este tipo de piezas servía para dejar constancia pública, tallada en piedra, de las decisiones de gobierno, los triunfos militares o las grandes obras que emprendía cada monarca asirio, de modo que el registro perdurara más allá de su reinado.

El organismo también destacó que la pieza conserva inscripciones asirias visibles y representa un documento histórico importante que arroja luz sobre la antigua ciudad de Nínive, de acuerdo con la misma fuente.

La pieza también podría documentar victorias militares, obras de construcción, dedicatorias religiosas o actos de autoridad del monarca representado, y constituye un documento importante para entender la vida política, religiosa y urbana de la antigua Nínive. El organismo iraquí todavía no ha difundido la traducción completa de la inscripción cuneiforme del reverso.

Bab Shamash, la puerta dedicada al dios Shamash en las murallas de Nínive

Basados en información de Syriac Press, Bab Shamash, la llamada puerta del Sol, formaba parte del sistema defensivo de Nínive y era una de las 17 puertas principales que rodeaban la ciudad. La puerta estaba dedicada al dios Shamash, divinidad del sol y la justicia en la religión asiria.

Situada en el lado este de la ciudad, la puerta controlaba el acceso al camino que llevaba hacia Arbela, la actual Erbil, según ArkeoNews.

¿Quién halló la estela de Nínive y qué pasará con ella?

El inspector de Antigüedades de Nínive, Ruwaid Muwaffaq al-Laila, reportó el hallazgo. La misión conjunta de Irak y Estados Unidos trabajaba en la limpieza de escombros y en la restauración de la puerta de Bab Shamash, en la provincia de Nínive, cuando localizó la pieza.

Una vez concluidos los trabajos de documentación en el yacimiento, la estela se exhibirá en su lugar original de hallazgo o en un museo de Mosul.