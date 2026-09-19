Nieves Álvarez, Chiara Ferragni, Paz Vega… Los looks que pusieron la guinda a la Madrid Fashion Week: ¿Cuál es tu favorito?

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha echado el cierre por todo lo alto con una fiesta de clausura que ha convertido el Museo Reina Sofía en el gran punto de encuentro de la moda. Diseñadores, modelos, actrices, influencers y rostros internacionales se han dado cita en la Closing Party MBFWM El Corte Inglés, poniendo el broche final a una edición en la que la moda ha vuelto a ser la gran protagonista. Entre las invitadas, nombres como Nieves Álvarez, Chiara Ferragni, Blanca Suárez, Paz Vega, Juana Acosta, Milena Smit o Eugenia Silva no han querido perderse esta noche tan especial.

Y, como no podía ser de otra manera, los looks han acaparado todas las miradas. Desde vestidos de gala y diseños en negro hasta apuestas cargadas de color, transparencias, pedrería y detalles de inspiración flamenca, las invitadas han demostrado que una fiesta de moda también es una auténtica pasarela. Ahora queremos saber tu opinión: ¿quién ha llevado el mejor look de la fiesta de clausura de la Fashion Week? Escoge a tu favorita y vota por tu estilismo preferido.