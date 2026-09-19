Esther Rodríguez, CEO de MyStreetBook: «La IA logró atraer un volumen de viajeros que casi triplica (un 260% más) la población de este pueblo sevillano»

La tecnología busca resolver uno de los problemas habituales del turismo de interior: la concentración de viajeros en unos pocos monumentos y localidades.

MyStreetBook utiliza inteligencia artificial para analizar información sobre los visitantes y generar recomendaciones adaptadas a sus intereses, tiempo disponible, accesibilidad, horarios y condiciones meteorológicas.

El sistema no plantea una única ruta para todos los turistas. Su funcionamiento permite modificar las sugerencias en función del comportamiento del usuario y de las circunstancias del destino. Así, puede recomendar un recurso menos conocido cuando detecta una elevada concentración de visitantes en otro punto.

La plataforma también combina datos propios de interacción con información procedente de sensores de aforo, balizas, cámaras de visión artificial, datos de movilidad y meteorología.

Según explica Esther Rodríguez, CEO de la plataforma, en una entrevista para OKDIARIO, toda esta información se procesa de forma anonimizada y bajo criterios de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

¿Qué pueblos españoles están aumentando su visibilidad turística gracias a MyStreetBook?

Los resultados muestran distintos casos de crecimiento. En Cazalla de la Sierra, en Sevilla, la plataforma contabilizó cerca de 12.000 visitantes durante un año. El municipio ronda los 4.600 habitantes, por lo que el volumen registrado equivale a casi tres veces su población.

En Estepa, también en Sevilla, la aplicación superó los 3.000 visitantes en menos de seis meses. La localidad está utilizando la tecnología para reforzar la difusión de su patrimonio, incluido el Alcázar y otros recursos históricos.

La Sierra Norte de Madrid presenta otro ejemplo. Rascafría, El Berrueco y Torrelaguna han duplicado, según los datos aportados por la empresa, las interacciones y rutas generadas por visitantes durante el último año. En municipios pequeños como Madarcos y Pinilla del Valle, MyStreetBook asegura que la visibilidad turística ha aumentado más de un 40%.

En Aragón, la iniciativa conecta los 35 municipios de la Comarca Campo de Daroca mediante una aplicación y una red de señalética inteligente. Por otro lado, en Galicia, el sistema se ha desplegado en 14 municipios del territorio Galicia Suroeste y también trabaja en zonas de la Ribeira Sacra.

¿Cómo utiliza la IA esta plataforma para repartir los visitantes?

El algoritmo tiene en cuenta cientos de variables para diseñar itinerarios personalizados. Entre ellas figuran los gustos del viajero, el presupuesto, el tiempo disponible, la accesibilidad, los horarios de apertura, el tiempo necesario para recorrer cada recurso y la meteorología.

Uno de sus objetivos es dar mayor visibilidad a recursos que suelen quedar fuera de los circuitos turísticos. La empresa afirma que los usuarios visualizan de media el 87,7% de los recursos incluidos en la plataforma.

La herramienta también puede ayudar a los municipios a detectar puntos de saturación y ajustar su gestión. Si una instalación recibe muchas consultas cuando permanece cerrada, por ejemplo, los responsables pueden disponer de información para revisar sus horarios.

El impacto de la tecnología de MyStreetBook en los comercios locales

La iniciativa no se limita a aumentar las visitas. Según informa Esther Rodríguez en la entrevista con OKDIARIO, artesanos, restaurantes, pequeños obradores y comercios tradicionales han comenzado a recibir clientes que llegan atraídos por recomendaciones de la aplicación.

La compañía considera este efecto uno de los principales indicadores de éxito: llevar viajeros hacia negocios que antes permanecían fuera de los itinerarios habituales.

El objetivo final es distribuir mejor el gasto turístico, reforzar la actividad económica de los pueblos y favorecer un modelo de turismo rural menos concentrado.