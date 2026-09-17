Consulta las fechas, los horarios y los canales de televisión para ver en directo el GP de Austria del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Austria del Mundial de MotoGP 2026 se correrá en el Red Bull Ring

El Mundial de MotoGP 2026 no se detiene y este fin de semana se presenta con el GP de Austria, una prueba que va a ser apasionante, ya que hay máxima igualdad en la clasificación general de pilotos. Marc Márquez es el líder con 274 puntos, pero Jorge Martín tiene las mismas unidades que el de Cervera. El podio lo completaría Bezzecchi, que acerca de cerca a los españoles. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo lo que ocurra estos días en el Red Bull Ring.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Austria: todos los horarios por días

Viernes 18 de septiembre

El GP de Austria arrancará este viernes 18 de septiembre y con ello comienza una cita muy esperada en el Mundial de MotoGP 2026. Los pilotos como Álex Márquez y compañía vivirán este día una jornada de reconocimiento del Red Bull Ring con las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 19 de septiembre

Ya será el sábado 19 de septiembre cuando llegue uno de los días más esperados del GP de Austria. Los pilotos disputarán los últimos entrenamientos antes de enfrentarse a la clasificación y finalmente los de la categoría reina pelearán por los primeros puntos del fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026 con la carrera al sprint, donde lo darán todo en el trazado del Red Bull Ring.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Austria – 15:00 – 15:45 horas – 14 vueltas.

Domingo 20 de septiembre

La guinda al pastel del GP de Austria del Mundial de MotoGP 2026 se la pondrán los pilotos el domingo 20 de septiembre con la celebración de las tres carreras. La de la máxima categoría está programada para que comience a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y Pedro Acosta y resto de participantes tendrán que dar un total de 28 vueltas al Red Bull Ring.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 23 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Austria – 14:00 horas. 28 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Austria de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn es el medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todo lo que suceda a lo largo del Mundial de MotoGP 2026, ya sean los entrenamientos, clasificaciones, la carrera al sprint y el Gran Premio. El GP de Austria se podrá ver por televisión en directo mediante el canal que Dazn tiene en diferentes plataformas, lo que quiere decir que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Todos los clientes de este operador que lo deseen podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Red Bull Ring.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2026 y también, obviamente, en este GP de Austria. Publicaremos la crónica de cada prueba una vez vayan finalizando y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Red Bull Ring, donde prestaremos especial atención, lógicamente, a todos los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Austria de MotoGP

Además, todos aquellos amantes de la velocidad y de la adrenalina, como los seguidores de los pilotos españoles, que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online esta prueba del Mundial de MotoGP 2026 tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con el GP de Austria y así contar todo lo que esté ocurriendo en el Red Bull Ring.

Circuito del GP de Austria de MotoGP

El Red Bull Ring, ubicado en la villa austríaca de Spielberg, será el escenario donde se desarrollará la decimoquinta jornada del Mundial de MotoGP 2026, que es este GP de Austria. Este trazado mide 4,35 kilómetros y su ancho de pista es de 12 metros, siendo la recta más larga de 810 metros. En total posee 11 curvas, siendo ocho de derecha y tres de izquierda. En 2024 Pecco Bagnaia firmó la vuelta rápida en carrera aquí, deteniendo el cronómetro en 1:29:519.