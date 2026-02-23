El Mundial de MotoGP 2026: los pilotos favoritos para ganar el campeonato

El Mundial de MotoGP 2026 comienza este próximo fin de semana en el Chang International Circuit de Tailandia con un nuevo título en juego y nuevos favoritos. Lo hace con una parrilla completa de 22 pilotos que abrirán la temporada el próximo 1 de marzo en el Gran Premio de Tailandia. El campeonato comienza con varios nombres claramente situados en la primera línea de aspirantes al título, algunos con un excelente rendimiento mostrado en pretemporada y un mercado de fichajes que ya apunta a una profunda reorganización de cara a 2027.

Qué pilotos son los favoritos para ganar el Mundial de MotoGP 2026

Entre los candidatos más sólidos aparecen el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, su hermano Álex Márquez, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta. Todos ellos parten como favoritos en la lucha por este Mundial de MotoGP 2026 que arranca este próximo fin de semana.

El foco está puesto, una vez más y de forma natural, sobre Marc Márquez. El piloto español llega al inicio de la temporada 2026 como defensor del título logrado en 2025 y con una posición reforzada dentro de la estructura de Ducati Lenovo Team, donde compite con la GP26. Su condición de último campeón y el alto nivel mostrado con la nueva moto explican que sea señalado como el principal favorito antes de que se apague el semáforo.

Antes del arranque del campeonato, además del vigente campeón, el grupo de aspirantes lo conforman también Álex Márquez y Pecco Bagnaia, a los que se suman Marco Bezzecchi y Pedro Acosta como alternativas de alto nivel. A Marc Márquez habría que colocarlo un pequeño margen de ventaja sobre el resto, aunque destaca especialmente el rendimiento de su hermano.

Álex Márquez registró el mejor tiempo en los tres días de pruebas y, además, lo hizo con una aparente tranquilidad que llamó la atención dentro del paddock. Esa combinación de velocidad y serenidad refuerza su candidatura real al título de MotoGP 2026. En el caso de Bagnaia, pese a bajar su rendimiento, es un perfil consolidado dentro de la categoría reina. A su vez, la presencia de Bezzecchi y Pedro Acosta en el grupo de favoritos responde a su proyección deportiva y a su capacidad para competir de forma regular al máximo nivel.

¿Puede Marc Márquez volver a ganar el Mundial de MotoGP?

Tras su título en 2025, Marc Márquez puede seguir aumentado su palmarés esta temporada. La trayectoria del piloto de Cervera explica por qué vuelve a situarse como principal referencia del campeonato tras años de letargo. Tras ser campeón su año debut, en 2014 y posteriormente los cuatro consecutivos entre 2016 y 2019.

El punto de inflexión llegó en el Gran Premio de Jerez de 2020, cuando sufrió una caída que le provocó una fractura en el húmero derecho. Su intento de regresar de forma precipitada agravó la lesión y marcó un largo periodo de infortunios que le apartó de la lucha por el título durante varias temporadas. Cinco años después de aquel calvario Marc Márquez volvió a proclamarse campeón del mundo en 2025. Ese título, logrado tras 1.043 días sin ganar una carrera y después de un proceso de recuperación física y deportiva extremadamente complejo, lo devuelve al centro de la escena: ¿podrá Marc Márquez volver a ganar el Mundial de MotoGP?