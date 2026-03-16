Varapalo a la juez de la DANA: el Tribunal Superior de Valencia tumba por unanimidad su petición de juzgar a Mazón

Varapalo a la juez de la DANA. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado por unanimidad la petición de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que dirige el caso, para investigar al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El Alto Tribunal valenciano no aprecia en la exposición razonada de la instructora «un fundamento sólido y objetivo» de que los hechos descritos por ella en su auto de exposición razonada «revistan carácter de delito». Los magistrados dictaminan también que Carlos Mazón no tenía una «posición de garante», porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de las emergencias.

En consecuencia, los cinco magistrados que conforman la citada Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV descartan declarar su competencia para abrir una causa penal contra Carlos Mazón. Sostienen que Mazón no ostentaba una posición garante de deber u obligación específicos que exige la ley para ser perseguido, entre otros, el delito por imprudencia en su modalidad de comisión o acción.

El auto, que ha sido notificado este mismo lunes, responde a la exposición razonada que la juez Ruiz Tobarra elevó el pasado 24 de febrero, en la que solicitaba que el TSJCV investigase a Mazón. El pasado 9 de marzo, la Fiscalía ya se había opuesto a imputar a Carlos Mazón, al considerar, en su caso, que no había indicios de suficiente solidez contra él.

En una resolución de 70 folios, el Alto Tribunal valenciano se pronuncia en exclusiva sobre la responsabilidad del ex presidente de la Generalitat, pero no sobre la de la ex consellera, Salomé Pradas, ni sobre el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que sí están investigados en la causa de la DANA.

La Sala manifiesta además que la decisión adoptada sobre Carlos Mazón «no significa» que el procedimiento «no pueda continuar» en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja. «Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio», afirma.

Además, contiene una serie de consideraciones generales sobre la responsabilidad penal de los aforados, con cita de abundante jurisprudencia, con especial mención al auto del Tribunal Supremo (TS) de julio de 2025 que inadmitió varias denuncias y querellas contra el presidente del Gobierno y varios ministros en relación a la gestión de la DANA.

La decisión del TSJ valenciano supone un varapalo en toda regla para la juez de la DANA. Hay que recordar que la instructora decidió quemar sus naves y elevar ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) exposición razonada contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 24 de febrero. Primero el fiscal y ahora, con mayor contundencia, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal. Y en su caso, por unanimidad, se la han echado atrás tres semanas después.