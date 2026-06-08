Platón, filósofo griego sobre la mente humana: «El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos, los caballos»

«El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos». Esta metáfora de Platón resume una de las ideas más profundas de la filosofía clásica, ya que la vida humana está marcada por una tensión constante entre la razón y las emociones. Aunque fue formulada hace más de dos milenios, la imagen continúa siendo una de las más influyentes sobre cómo funciona la mente. El pensador ateniense desarrolló esta idea en su obra Fedro, donde comparó el alma humana con un carro tirado por caballos.

La metáfora del carro alado

En el Fedro, Platón describe al alma como un auriga que conduce un carro impulsado por dos caballos. Uno de ellos representa los impulsos nobles, como el valor, la disciplina y el honor. El otro simboliza los deseos desordenados, las pasiones y los impulsos más difíciles de controlar.

La misión del auriga consiste en mantener ambos caballos bajo control para avanzar en la dirección correcta. Cuando las riendas se aflojan, los caballos pueden desviarse del camino y provocar el caos. Cuando la razón dirige adecuadamente las fuerzas emocionales, el individuo alcanza la armonía interior.

Esta metáfora se convirtió en una de las imágenes filosóficas más famosas de todos los tiempos porque muestra de forma sencilla un problema universal, ya que la dificultad de equilibrar lo que sentimos con lo que sabemos que deberíamos hacer.

Razón frente a las emociones

Para Platón, la razón debía ocupar el lugar más importante dentro del alma humana. No porque el filósofo despreciara las emociones, sino porque consideraba que estas debían ser orientadas y guiadas.

Platón sostenía que los sentimientos son la fuerza poderosa y necesaria, pero también son muy peligrosos si se actúa sin control. Del mismo modo que unos caballos desbocados pueden provocar un accidente, las emociones pueden conducir a tomar decisiones impulsivas si estas no están acompañadas de reflexión.