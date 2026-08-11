El incendio de Niebla supera las 20.000 hectáreas y afronta una «oportunidad» de contener el fuego

El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva) ha superado ya las 20.000 hectáreas recorridas y afronta este martes una jornada decisiva para tratar de frenar su avance. El cambio en la dirección del viento, que ha comenzado a soplar del este a partir de las 11:00 horas, ha abierto una «ventana de oportunidad» para que el dispositivo pueda actuar sobre algunos de los flancos más peligrosos del siniestro.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado. El responsable autonómico ha señalado que el giro meteorológico, unido al intenso trabajo realizado durante la noche, puede favorecer la contención de la progresión del fuego en puntos especialmente comprometidos, como la Pata del Caballo y la línea limítrofe con la provincia de Sevilla.

Sin embargo, Sanz ha reclamado «cautela absoluta», ya que la evolución del incendio continúa condicionada por unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas. El fuego está técnicamente clasificado como «fuera de capacidad de extinción», debido a la enorme potencia calorífica que está desarrollando y a sus constantes comportamientos convectivos y reproducciones secundarias.

La situación está llevando al límite a los profesionales desplegados. Actualmente participan en las labores de extinción 652 efectivos y 225 medios terrestres y aéreos, coordinados por las diferentes administraciones. Entre ellos se encuentran técnicos de Extinción y Agentes de Medio Ambiente del Plan Infoca, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de Huelva y Sevilla y personal técnico de las diputaciones.

Sanz ha querido trasladar su «reconocimiento, admiración y apoyo» a todos ellos después de varias jornadas de combate prácticamente ininterrumpido. El consejero ha advertido del severo agotamiento que sufren los efectivos como consecuencia del estrés térmico, las temperaturas extremas, el peso de los equipos de protección y la complejidad de una orografía que dificulta todavía más los trabajos.

El frente oeste queda consolidado

Uno de los principales avances de las últimas horas se ha producido durante la noche en el sector oeste. Según ha explicado Sanz, los trabajos han permitido consolidar y cerrar este frente, que amenazaba con generar un foco especialmente virulento hacia la zona orientada a Valverde del Camino.

Los equipos ejecutaron quemas de ensanche apoyadas en caminos y cortafuegos, trabajando de sur a norte para crear una franja sin combustible activo. Para este martes, la estrategia se concentra especialmente en la franja norte.

El objetivo pasa ahora por establecer líneas de control entre Marigenta y Berrocal, combinando fuego técnico y maquinaria pesada. El parque de maquinaria se ha reforzado hasta alcanzar los 14 bulldozers, después de reponer varias unidades que habían quedado averiadas por el uso intensivo durante los últimos días.

El cambio del viento al este puede resultar determinante para frenar el avance hacia la Pata del Caballo y reducir la presión del fuego sobre El Madroño y la provincia de Sevilla. No obstante, desde la dirección de la emergencia insisten en que la evolución dependerá de cómo se comporte la meteorología durante la jornada.