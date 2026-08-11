El significado del proverbio griego: «No es bueno que se cumplan todos nuestros deseos; a través de la enfermedad reconocemos el valor de la salud»

«No es bueno que se cumplan todos nuestros deseos; a través de la enfermedad reconocemos el valor de la salud; a través del mal, el valor del bien; a través del hambre, el valor de la comida; a través del esfuerzo, el valor del descanso». Este proverbio griego, plantea una de las paradojas más antiguas de la experiencia humana, ya que muchas veces solo somos plenamente conscientes del valor de algo cuando dejamos de tenerlo. La frase no invita a buscar el sufrimiento, sino a reconocer que las dificultades pueden modificar nuestra percepción de aquello que antes considerábamos normal.

El valor de lo cotidiano

La idea central parte de una experiencia muy común. Cuando una persona goza de buena salud, puede pasar días enteros sin pensar en ella. Caminar, dormir, comer o realizar las actividades habituales forman parte de una rutina que parece garantizada. Sin embargo, cuando aparece una enfermedad o una lesión, acciones aparentemente insignificantes pueden adquirir de repente una importancia enorme.

La reflexión utiliza precisamente ese contraste para mostrar cómo funciona nuestra percepción. La ausencia convierte en visible aquello que la costumbre había hecho invisible. Lo mismo ocurre con el hambre y la comida o con el cansancio y el descanso, ya que necesitamos experimentar uno de los extremos para comprender plenamente el valor del otro.

Una idea presente en la filosofía griega

Aunque no existe una fuente clásica que permita confirmar estas palabras literalmente como un proverbio de la Grecia antigua, la idea sí conecta con cuestiones centrales de la filosofía griega. El filósofo griego, Aristóteles reflexionó ampliamente sobre la salud, la felicidad y los bienes necesarios para desarrollar una vida plena.

En la Ética a Nicómaco, el filósofo de Estagira, uno de los padres de la filosofía, Aristóteles considera la salud un bien y sostiene que determinados bienes corporales son necesarios para desarrollar adecuadamente determinadas actividades humanas. La investigación académica sobre su pensamiento señala que, aunque para Aristóteles la salud no constituye por sí misma el bien supremo, sí es una condición importante para poder desarrollar una vida buena.

La enfermedad cambia nuestra perspectiva

La relación entre enfermedad y valoración de la salud aparece, por tanto, como una idea profundamente comprensible incluso fuera de cualquier tradición filosófica concreta. Cuando una persona enferma, la salud deja de ser una abstracción y se convierte en algo tangible, ya que levantarse sin dolor, respirar con normalidad, dormir bien o recuperar la energía pueden convertirse en objetivos fundamentales.

La medicina griega antigua también concedió una enorme importancia a comprender qué significaba estar sano y qué provocaba la enfermedad. A partir del siglo V a. C., algunos médicos griegos comenzaron a buscar explicaciones naturales de las enfermedades en lugar de atribuirlas exclusivamente a causas sobrenaturales, favoreciendo una aproximación más racional al cuerpo y sus procesos.