Si pestañeas te lo pierdes: el pueblo del sur de Guadalajara donde la totalidad del eclipse solar durará exactamente 20 segundos

Cuando se habla del eclipse del 12 de agosto, la mayoría de las noticias se centran en los lugares donde la oscuridad total va a durar más tiempo: minuto y medio, casi dos minutos en los mejores puntos de observación. Pero hay un pueblo español donde ocurre justo lo contrario, y donde la experiencia va a ser tan breve que conviene no distraerse ni un solo segundo.

Se trata de un municipio situado en el sur de la provincia de Guadalajara, un lugar que va a formar parte de la lista de sitios donde se podrá presenciar el eclipse solar total, pero con una particularidad: la totalidad allí apenas va a durar 20 segundos, oficialmente el tiempos más corto de toda la franja de totalidad que cruza España.

Illana, el pueblo donde el eclipse total dura solo 20 segundos

Ese municipio es Illana, en el sur de Guadalajara. Según los cálculos de la web especializada Eclipseando, la totalidad en este pueblo se prolongará durante exactamente 20 segundos, una cifra muy inferior a la de otras localidades cercanas de la misma provincia.

La razón tiene que ver con la posición geográfica exacta de Illana. El pueblo se encuentra apenas un kilómetro dentro del límite de la franja de totalidad, así que moverse solo un kilómetro hacia el suroeste bastaría para quedarse fuera de la zona donde el eclipse llega a ser total.

¿A qué hora hay que estar mirando al cielo en Illana?

El fenómeno completo, contando la fase parcial, comenzará hacia las 19:37 horas, cuando la Luna empiece a tapar progresivamente el disco solar. El momento de máxima ocultación llegará a las 20:32, que es cuando se producirá esa breve ventana de 20 segundos de oscuridad total.

El eclipse, en su fase parcial, seguirá siendo visible incluso después de la puesta de sol, hacia las 21:12, aunque para entonces la Luna ya se habrá separado del Sol lo suficiente como para que la fase de totalidad haya quedado muy atrás.

Un detalle importante para quien vaya a Illana: durante el momento de máxima ocultación, el Sol estará muy bajo en el horizonte, a solo 6,5 grados de altura, así que será imprescindible buscar un punto de observación con buena visibilidad hacia el oeste-noroeste, sin edificios, árboles ni montañas que puedan tapar la vista en el momento clave.

¿Por qué otros pueblos de Guadalajara tienen mucho más tiempo de oscuridad?

La diferencia entre Illana y el resto de la provincia es notable. Mientras en Illana la totalidad dura 20 segundos, en Algar de Mesa y Fuentelsaz, en el otro extremo de Guadalajara, la oscuridad total se prolongará hasta un minuto y 43 segundos, la duración más larga de toda la provincia.

En Molina de Aragón se alcanzarán el minuto y 39 segundos, en Sigüenza el minuto y 38, en la propia capital, Guadalajara, algo más de un minuto, y en Mondéjar, más cercano a Illana, apenas 32 segundos.

Esa diferencia tan grande dentro de una misma provincia se explica porque la franja de totalidad no cruza España en línea recta uniforme, sino como una banda de anchura variable, y cuanto más cerca se está de su borde exterior, menos tiempo dura la fase total, hasta llegar a esos 20 segundos que separan a Illana de quedarse, literalmente, fuera del espectáculo.

Un eclipse histórico que exige precaución en cualquier punto de España

Illana forma parte de un fenómeno mucho más amplio: el primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular desde 1905.

Independientemente de si la totalidad dura 20 segundos o casi dos minutos, las recomendaciones de seguridad son las mismas en todos los puntos.

La primera recomendación clave es usar gafas de eclipse homologadas con la norma EN ISO 12312-2:2015 durante toda la fase parcial, y la segunda, quitárselas únicamente durante los segundos exactos de totalidad, para volver a colocarlas de inmediato en cuanto reaparezca el primer rayo de sol.