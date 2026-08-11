Las zapatillas barefoot de la marca de moda están ahora rebajadas en Amazon y cuestan menos de 20 euros

El calzado barefoot continúa ganando seguidores entre los que buscan una forma diferente de caminar y practicar deporte, y ahora una de las propuestas más económicas se puede encontrar rebajada en Amazon. Se trata de los escarpines acuáticos de Saguaro, un modelo unisex que combina una construcción flexible con una suela de goma y que además está pensado para utilizarse en multitud de actividades al aire libre. En color blanco, el precio actual se sitúa en 18,69 euros, frente a los 29,99 euros que marca como precio recomendado, lo que supone un descuento del 38%.

Una rebaja que deja el modelo por debajo de la barrera psicológica de los 20 euros y que puede resultar especialmente interesante para aquellos que buscan un calzado ligero para el verano. Estas zapatillas Saguaro están planteadas como un escarpín deportivo con características que encajan con la filosofía del calzado barefoot, especialmente por su flexibilidad y por la sensación de ligereza que busca ofrecer al usuario. La propuesta está pensada para utilizarse principalmente en actividades acuáticas, aunque la propia marca amplía sus posibilidades a otras disciplinas deportivas. Así, puede utilizarse en la playa, durante sesiones de natación, paddle surf, kayak, piragüismo, snorkel, surf o vela, pero también en actividades como yoga, windsurf o incluso ciclismo.

Uno de los elementos más destacados es su parte superior, fabricada con un material elástico y transpirable que busca favorecer la comodidad durante el uso. Esta característica resulta especialmente interesante cuando se utiliza el calzado en ambientes húmedos o durante actividades en las que los pies están en contacto constante con el agua. A ello se suma un sistema de drenaje situado en la parte inferior de las suelas, con diferentes orificios destinados a facilitar la salida del agua y favorecer un secado más rápido. De esta manera, el diseño está pensado específicamente para afrontar situaciones en las que el calzado acaba completamente mojado.

Zapatillas barefoot Saguaro baratas

También destaca el sistema de ajuste, que incorpora cordones de liberación rápida. Este mecanismo permite ponerse y quitarse las zapatillas con facilidad, algo especialmente práctico cuando los pies están mojados o cuando se necesita cambiar de calzado rápidamente después de una actividad acuática. En lugar de contar con un sistema de cordones tradicional que requiera hacer y deshacer el nudo cada vez, la propuesta busca simplificar ese proceso y facilitar el ajuste antes y después de utilizar las zapatillas.

La flexibilidad es otro de los puntos fuertes del modelo. Las suelas de goma están diseñadas para poder doblarse con facilidad, algo que permite guardar las zapatillas ocupando poco espacio. Esta característica puede ser especialmente útil durante los viajes o las escapadas a la playa, ya que se pueden introducir en una bolsa o mochila sin que ocupen el volumen de unas zapatillas deportivas convencionales. Para los que suelen llevar diferentes tipos de calzado cuando viajan, contar con un modelo ligero y fácilmente plegable puede marcar la diferencia a la hora de organizar el equipaje.

Más allá de sus características, el precio es probablemente uno de los principales argumentos para fijarse ahora en este modelo. Las Saguaro tienen un precio recomendado de 29,99 euros, pero en Amazon se pueden encontrar en color blanco por 18,69 euros, lo que representa una rebaja del 38%. La diferencia permite ahorrar más de 11 euros y sitúa el producto por debajo de los 20 euros, una cantidad ajustada para aquellos que quieren probar este tipo de calzado sin realizar una inversión elevada.