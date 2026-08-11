Lo nunca visto: detienen a un periodista deportivo por inventarse una noticia sobre un fichaje

Lo que ha ocurrido en Turquía parece sacado de una película y ha sorprendido al mundo del fútbol. El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi ha sido detenido después de publicar una información en la que aseguraba que Jamal Musiala, una de las grandes estrellas del Bayern de Múnich, estaba cerca de convertirse en nuevo jugador del Galatasaray. La noticia, que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y medios deportivos, fue desmentida de forma tajante por el propio club turco y terminó provocando una investigación de la Fiscalía de Bakırköy por la presunta difusión pública de información engañosa.

El origen de la polémica se remonta al pasado 26 de julio, cuando Burhan Can Terzi aseguró que el Galatasaray había alcanzado un acuerdo importante relacionado con el fichaje de Musiala. El jugador alemán, de 23 años, es una de las principales figuras del Bayern y tiene contrato con el conjunto bávaro hasta el verano de 2030, por lo que una posible operación con el Galatasaray habría supuesto uno de los grandes movimientos del mercado. Sin embargo, la entidad turca reaccionó rápidamente para negar cualquier tipo de acuerdo y acusó de mentir a los que difundían esas informaciones.

El Galatasaray llegó incluso a emitir comunicados en los que calificaba de falsas las informaciones relacionadas con Musiala y pidió a sus aficionados que únicamente confiaran en las comunicaciones oficiales del club. Sin embargo, el periodista deportivo no dio un paso atrás y defendió públicamente la información que había publicado. Aseguró que sus datos procedían de fuentes que consideraba fiables y rechazó que hubiera inventado la noticia.

El periodista, detenido en Turquía

La situación dio un giro inesperado cuando las autoridades turcas decidieron intervenir. Burhan Can Terzi fue investigado en el marco de una operación de la Fiscalía General de Bakırköy por un presunto delito relacionado con la difusión pública de información engañosa. Fue detenido y posteriormente prestó declaración ante la Dirección de Seguridad de Estambul y fue trasladado ante un tribunal, que finalmente decidió dejarlo en libertad. Según las informaciones publicadas, quedó libre sin condiciones después de pasar unas horas bajo custodia policial.

El caso ha generado una enorme repercusión porque se trata de una situación nada habitual en el mundo del periodismo deportivo. Un rumor de mercado que normalmente habría terminado con un simple desmentido o una rectificación acabó provocando una intervención policial y una detención. Terzi, que comenzó su carrera como periodista en 2009 y ha trabajado en diferentes medios de comunicación turcos, continúa defendiendo que la información que publicó estaba respaldada por sus fuentes, aunque está claro que no era real.