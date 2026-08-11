El sorprendente equipo español que más dinero ha sacado por ventas: no es ni de Primera División

El mercado de fichajes que se está marcando el Mallorca durante este verano en ventas, tras descender el curso pasado a Segunda División, es sencillamente histórico. Es la primera vez en la historia de nuestro fútbol que un equipo recién descendido ingresa tantos millones de euros por ventas de jugadores. El club balear ya ha ingresado 64,2 millones.

Cifras que podríamos decir sin ruborizarnos que son de equipo de Premier League o incluso de algún club que estuviese jugando Champions en Primera División. Pero no, el equipo español que más ha ingresado en ventas hasta el momento juega en Segunda en España.

El Mallorca ha ingresado en estos momentos hasta 64,2 millones de euros con las ventas de sus mejores futbolistas. Jugadores que tenían un caché alto, pero aun así el cuadro balear descendió a Segunda. El delantero Vedat Muriqi, tras pelear el pichichi contra Mbappé, se marchó al Fenerbahce por 15 millones. Samu Costa ha dejado en el club balear otros 22 kilos tras marcharse al Al Nassr. El segundo traspaso más caro en la historia de un Mallorca que está haciendo las cosas muy bien en este mercado.

Además, este histórico Mallorca también ha ingresado 12 millones por Jan Virgili, que se va al Brujas, otros 9 millones de euros por la venta de Leo Román al Deportivo, 2,7 millones tras la salida de Maffeo al Olympiacos y otros tres kilos por la venta de Larin al Southampton.

Jugadores que tenían un cartel de superior categoría y por los que el Mallorca ha decidido sacar un buen pico para rehacer su plantilla de cara a intentar regresar a Primera División el curso que viene. Ingresos históricos con los que, con buena cabeza y planificación, se puede fichar muy bien en los días que quedan de mercado hasta final de agosto.