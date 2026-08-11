Las 20 federaciones de fútbol que apoyan a Infantino: de Argentina a Marruecos pasando por Qatar

El intento fallido de Gianni Infantino de privatizar el Mundial ha generado un terremoto sin precedentes en las altas esferas del fútbol. El actual presidente de la FIFA se encuentra arrinconado en este momento tras el rechazo imponente de tres de las grandes confederaciones, UEFA, AFC y Concacaf, que quieren de inmediato al suizo fuera de la gobernanza del ente futbolístico. Infantino, pese a todo, se resiste ante el apoyo firme de una única confederación, la africana (CAF), y las dudas de Sudamericana, la Conmebol.

Pero aunque estos conglomerados cuentan con un poder superior, Gianni Infantino también cuenta con el apoyo de múltiples federaciones, algunas de ellas rebeldes ante las directrices que hoy fijan sus confederaciones. Si el bloque europeo es firme ante el rechazo de continuidad de Infantino, en otros continentes hay algún que otro díscolo sobre qué acción tomar tras esta crisis de credibilidad y confianza.

A diferencia de la UEFA y de sus federaciones, la firma de la Confederación de Fútbol de Asia (AFC) en el comunicado conjunto con esta y la Concacaf no genera una sintonía total entre sus federaciones. En estos momentos, hasta 10 federaciones asiáticas están del lado de Gianni Infantino y apoyan su continuidad al frente de la FIFA.

Entre estas se encuentran federaciones de relativa importancia como Catar o Emiratos Árabes Unidos, principalmente por su poder en Oriente Medio. Además de estas dos también encontramos otras como Kuwait, Sri Lanka, Indonesia, Líbano, Bután, Mongolia, Filipinas y Bangladés.

En América, en tierra de nadie aún se sitúa la Conmebol, que aún divaga entre la posibilidad de conseguir algún trato de favor en un hipotético apoyo hacia Gianni Infantino, aún consciente de que su decisión puede tener un peso importante de perder éste el control del organismo. Pese a esto, hay dos federaciones que apoyan sin dudar al suizo, la ya consabida de Argentina, así como Paraguay.

Díscola también se muestra México pese al apoyo de la Concacaf a la destitución de Infantino y cambio de gobernanza en la FIFA. La Federación mexicana, una de las recientes organizadoras del Mundial 2026, sigue mostrando su apoyo al suizo. La estadounidense, pese al apoyo público de Donald Trump, no está en este barco.

De esperar es el apoyo de las federaciones africanas. La CAF está completamente volcada con la continuidad de Gianni Infantino, especialmente a través de la Federación de Fútbol de Marruecos, una de las principales abanderadas en el proseguir del suizo al frente de la FIFA. No es la única, ya que también se han manifestado a su favor otros países como la República Democrática del Congo, Yibuti, Mauritania, Níger, Egipto o Gambia.

Así, a la espera de nuevos pasos al frente de otras federaciones, actualmente Gianni Infantino cuenta con el apoyo público de 20 países: 10 de Asia, siete de África, dos de Sudamérica y una de Centroamérica. También es público el apoyo de la Confederación Africana de Fútbol y existen aún dudas sobre el proceder de la Conmebol y Oceanía, las bazas aún intactas por el mandatario de la FIFA.