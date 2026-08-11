Cuando el horno se queda pequeño o la encimera empieza a llenarse de pequeños electrodomésticos, cocinar para varias personas puede convertirse en un reto. Este horno LG de 72 litros ofrece espacio suficiente para preparar grandes cantidades y añade una función que cada vez gana más protagonismo: la freidora de aire integrada. Además, su clasificación energética A y sus 12 modos de cocción lo convierten en una opción especialmente completa para renovar la cocina.

Su oferta en la web de LG hace que hoy sea el momento ideal para comprarlo. Porque no, la rebaja no se limita al 31,47% menos que cuesta hoy, sino que nosotros te regalamos el cupón LGOKDIARIO10 para que obtengas un descuento extra del 10%.

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Así es el horno LG

72 litros de capacidad

Clasificación energética A

12 modos de cocción, para obtener resultados perfectos

Función freidora de aire integrada, un puntazo a tener en cuenta

Guías telescópicas modificables, para aumentar la comodidad

Limpieza Aqua-Clean, para simplificar la limpieza

Los detalles del horno LG WS5D7210S

El horno LG WS5D7210S combina una gran capacidad de 72 litros con diferentes funciones pensadas para facilitar la cocina diaria. Sus 12 modos de cocción permiten adaptar la preparación a cada receta, y la función de freidora de aire integrada permite conseguir alimentos crujientes sin necesidad de añadir otro aparato a la cocina.

Por otro lado, la ventilación tangencial favorece una distribución homogénea del calor y las guías telescópicas facilitan introducir y retirar las bandejas. Por si fuera poco, incorpora bloqueo de seguridad y sistema Aqua-Clean para simplificar la limpieza.

De hecho, esto último es una de las cosas que más nos gustan, porque está claro que a nadie le apetece pasar horas remojando la grasa y la suciedad incrustada a ver si se ablanda un poco para poder retirarla. En este caso, el sistema Aqua-Clean busca simplificar este proceso: basta con añadir un poco de agua en la hendidura interior y poner en funcionamiento el calor para generar vapor. De esta forma, se facilita la eliminación de la suciedad y se reduce el esfuerzo necesario para mantener el horno limpio.

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¿Qué dicen otros compradores?

En la web de LG, este horno tiene una valoración media de 4,9 estrellas obtenida a partir de 81 reseñas de compradores. Con esto, tiene que quedarte claro que los clientes están contentísimos con él. Esto dice el último comentario:

«Horno fantástico. Calienta rápido, es fácil de usar y ofrece resultados de cocción homogéneos»

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