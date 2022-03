¿Qué freidora de aire comprar en 2026? Comparativa AEG, Moulinex, Ninja y más

Si hay un electrodoméstico que está causando una auténtica revolución en la cocina, esas son las freidoras eléctricas. Estos aparatos logran cocinar tus alimentos de manera más sana y limpia para toda la familia. Estos aparatos, conocidos como freidoras sin aceite o freidoras de aire, pueden llegar a cocinar los alimentos con tan solo una cucharada de aire. De esta manera, podrás reducir la cantidad de grasas en tus comidas hasta un 80%.

A todo lo mencionado anteriormente, es importante añadir otra ventaja importante. Las freidoras de aceite son en realidad hornos de convección. Así, para cocinar los alimentos, utilizan aire a alta temperatura, y no es necesario añadir nada más. Por esto, las freidoras sin aceite no solo son perfectas para cocinar y freír patatas y croquetas a alta temperatura. También son el electrodoméstico ideal para hacer pasteles y guisos sencillos. En este artículo te mostramos algunos de los mejores modelos de freidoras sin aceite y todo lo que necesitas saber antes de comprar una de ellas.

Las mejores freidoras sin aceite

Esta freidora sin aceite tiene una pantalla táctil y LED y es muy intuitiva y fácil de utilizar. Además, tiene el tamaño perfecto para una familia de cinco a seis personas. Contiene una cesta cuadrada y una gran capacidad. Con su potencia de 1700 vatios, logra que el aire se caliente de forma rápida.

Puedes elegir entre sus once programas preestablecidos, la opción que mejor se adapte a la receta que quieras preparar. Cuenta con una tecnología cuya temperatura se ajusta entre los 75 y 205 grados. Además, incluye un libro de cien recetas multilingües.

Lo más llamativo de la freidora sin aceite Aigostar Hayden Pro es que tiene un diseño exclusivo. Es muy segura ya que cuenta con una tecnología de autoapagado. Así, si tienes un despiste por cualquier motivo, la freidora se apagará sola, evitando disgustos y accidentes. Pueden cocinarse hasta 3,5 litros y su capacidad de cesta es de 4,2 litros. Con su sistema de calentamiento interno alcanza los 200º de calor.

Cecotec se ha hecho un hueco entre las grandes marcas de pequeños electrodomésticos. Esta freidora sin aceite es una prueba de ello. Con una buena relación calidad-precio ofrecen un producto que consigue un resultado en los alimentos perfecto. Sin apenas tener que utilizar aceite, podrás disfrutar de comidas crujientes y sin renunciar al sabor de tus comidas favoritas.

Esta freidora de Cecotec cuenta con una alta potencia de 1250 W, incluye una pala de remover automática y es capaz de preparar dos plantos distintos al mismo tiempo. Todo ello gracias al novedoso sistema de cocción que tiene y a su automatic 4D Intelligent Technology. Además, cuenta con ocho programas preconfigurados, cuarenta recetas y ocho videorecetarios.

Con esta freidora de aire, podrás asar, hornear y tostar una gran variedad de platos. Tiene la opción de cocinar varios platos por separado y podrá programarla durante 30 minutos a una temperatura de 200 grados. Su cesta de comida es muy ergonómica y cómoda para agarrar. Su diseño es muy limpio y cuidado e incluye un libro de recetas y la posibilidad de descargar la aplicación gratuita Philips Airfryer.

Con un diseño sorprendentemente compacto, la Aerofryer XL 182020 es una freidora sin aceite que podrás fácilmente de un lugar a otro de la cocina o guardarla en cualquiera de los armarios de la casa. Su peso no supera los 5 kilos y está especialmente pensado para freír sin aceite, aunque también permite hornear, asar, cocer y tostar, e incluso calentar la comida de forma más apetecible que un microondas.

Esta freidora de aire sin aceite tiene una gran capacidad y permite cocinar hasta para 6 personas. Se trata de una opción excelente para grandes familia. Además, al ser un modelo rectangular, es muy sencillo que le encuentres un hueco en tu cocina. Su manejo es intuitivo y se hace desde una pantalla táctil LCD, desde la que podrás escoger entre sus 11 programas preestablecidos. Uno de sus puntos fuertes es la caja y el cestillo, ambos extraíbles y compatibles con el lavavajillas.

Su tamaño ultra compacto de 1,6 litros, está pensado para familias pequeñas o medianas y su tamaño, convierte a esta freidora sin aceite en el electrodoméstico perfecto para las cocinas con menos espacio. Podrás utilizarla para asar, y hacer a la parrilla tus recetas favoritas. Además, incluye un libro de recetas por si un día te quedas sin ideas y quieres sorprender a tus invitados. Contiene un temporizador de 30 minutos con apagado automático y timbre.

A pesar de que tiene un diseño muy parecido a una freidora tradicional, la Tefal Fry Delight permite escoger entre cuatro modos de cocción: freir, grill, asar y hornear. Su temporizador llega hasta 30 minutos y su manejo es tan intuitivo que no necesitarás utilizar su manual de instrucciones. Además, al contar con un temporizador es una rosca solo tendrás que girar un botón que se regula de derecha a izquierda y listo. Alcanza una temperatura de hasta 200 grados, el tacto es siempre frío y se puede manipular sin problemas.

Finalmente, la freidora al aire de Innsky pone el broche de oro a esta lista. Su principal ventana es que se pueden en ella alimentos de forma mucho más saludable. Además, se limpia y desmonta sin dificultad y su material antiadherente evita que la comida se pegue. Está formada por acero inoxidable, lo que le da más robustez. Tiene 8 funciones diferentes y puedes configurar la temperatura y el tiempo.

¿Qué freidoras sin aceite comprar?: Estas son nuestras recomendaciones

Mejor freidora sin aceite más barata

El modelo de freidora sin aceite Aigostar Hayden Pro es uno de los que cuenta con más potencia y a un precio más reducido respecto a otras. Esta freidora puede cocinar una gran cantidad de alimentos a la vez, gracias a su amplia capacidad de cocinado (tres litros y medio). Se trata de un modelo programable en el que podrás ajustar el tiempo y la temperatura ideales para cada tipo de receta.

Además, contiene un calentamiento interno rápido y un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. Esta freidora sin aceite es muy sencilla de limpiar gracias a su sistema de cesta extraíble.

Mejor freidora sin aceite en relación – calidad precio

El modelo de freidora sin aceite COSORI hace que puedas disfrutar de la comida con un 85% menos de grasa. Se trata de un modelo muy sencillo de utilizar que contiene hasta once programas diferentes. Su tecnología de aire caliente de trescientos sesenta grados hace que esta pueda calentarse en un corto periodo de tiempo.

Este modelo de freidora sin aceite, contiene un libro de recetas con el que podrás sacar ideas de cocina fácil y rápidamente. Cuenta con una capacidad de cinco litros y medio, por lo que es ideal para familias de entre tres y seis personas.

Guía para comprar freidoras sin aceite y preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre una freidora sin aceite y una freidora de aire?

Los alimentos cocinados en una freidora sin aceite tienen una textura más suave y esponjosa. Mientras, los cocinados en una freidora de aire tienden a parecerse más a los alimentos cocinados al horno. En ambos casos, son buenas opciones ya que evitan el uso de aceite y grasa en las comidas.

¿Cómo funciona una freidora sin aceite?

Los modelos de las freidoras sin aceite, funcionan de una manera muy similar al de los hornos de convección. Logran simular la textura de las frituras mediante una rápida cocción de los alimentos que se consigue gracias a la circulación de aire a altas temperaturas.

¿Cómo elegir una freidora sin aceite?: Aspectos a tener en cuenta:

Lo primero y más importante es asegurarte de que tendrás un lugar en tu cocina en el que lo podrás utilizar. La experiencia dice que cuando tienes un electrodoméstico a la vista, lo utilizarás más que cuando no lo tienes.

La manera más inteligente de escoger un modelo de freidora sin aceite u otro, es teniendo en cuanta el número de personas para el que los vas a utilizar. Las freidoras más pequeñas varían entre uno y dos litros y son útiles para una o dos personas. Aquellas de dos o tres litros son perfectas para familias de dos a cuatro personas.

La mayor parte de freidoras alcanzan una temperatura que va desde los cien a doscientos grados. Algunos de estos modelos tienen un ajuste digital que podría darte mayor precisión que las que usan el mecanismo de perilla. En función de lo cocinitas que seas, podrás decantarte por uno u otro modelo. Si no tienes demasiadas nociones, lo mejor será que optes por un modelo sin demasiadas complicaciones. Mientras que si eres un amante de la cocina, podrás escoger una freidora sin aceite que incorpore unas características más avanzadas.

Respecto a la limpieza, reducir el tiempo de lavado es una característica que ahorra mucho tiempo en tu día. Por este motivo, debes fijarte en elegir un modelo sencillo de limpiar y que contenga un revestimiento antiadherente.

Otro de los aspectos importantes es la seguridad. Lo más adecuado es que disponga de apagado automático y que la protección exterior sea resistente al calor, para evitar quemaduras en tus manos. Las características de seguridad es otro de los aspectos que debes considerar.

¿Cuánto tarda en freír una freidora sin aceite?

El tiempo de cocinado en las freidoras sin aceite oscila entre los diez y quince minutos. Aunque, como sucede en otros aspectos, dependerá mucho del tipo de alimento que queramos cocinar. Los platos más elaborados requieren de un mayor tiempo para alcanzar el resultado que se desea.

¿Cómo queda la comida en la freidora sin aceite?

La comida queda crujiente y mantiene todos sus nutrientes. Sin embargo, puedes incorporarle una gota de aceite para dar más jugosidad a tus alimentos. Sin embargo, si te estas preguntando si vas a perder la calidad de los sabores, la respuesta es no. No notarás que no has utilizado prácticamente aceite para lograr unos resultados increíbles.

