¿Qué freidora de aire comprar en 2026? Comparativa AEG, Moulinex, Ninja y más

¿Quieres saber cuál es la mejor freidora de aire de 2026? La respuesta no depende tanto de la marca, del precio ni de las prestaciones, sino del modelo que mejor se adapte a tus necesidades y a tus hábitos en casa. Lo que sí es indiscutible es que las air fryers son ya imprescindibles en muchas cocinas, y la prueba más evidente es que cada día es más fácil encontrar ideas de recetas para hacer en una freidora de aire.

Eso sí, las tendencias en freidoras de aire para este 2026 han dado un paso de gigante. A los modelos convencionales se suman las freidoras de aire dobles con dos cubetas independientes, las que tienen una capacidad XXL (más de 10 litros) y las que incluyen funciones extra que van más allá de freír. Para ayudarte a decidir cuál es la mejor freidora de aire, hemos elaborado una comparativa de las mejores air fryers del mercado en relación calidad-precio y nos hemos basado también en las opiniones de los usuarios. ¡Sigue leyendo si quieres conocer el resultado!

Tabla comparativa mejores freidoras de aire 2026

AEG Serie 5 Gourmet 6 AAF7B, tu mejor aliada para no complicarte en la cocina

Esta freidora de aire AEG lo hace prácticamente todo bien, con 7 litros de capacidad para preparar hasta 2,3 kg de patatas en una sola tanda. Además, pese a ser una freidora de aire para familias, no ocupa media encimera y permite freír, asar, hornear o gratinar con hasta un 90% menos de grasa.

Los usuarios destacan : el avisador automático para remover los alimentos evita estar pendiente del reloj y mejora el resultado final sin esfuerzo.

: el avisador automático para remover los alimentos evita estar pendiente del reloj y mejora el resultado final sin esfuerzo. Precio: 104€.

Ninja MAX Pro, la más resolutiva en casa

Si dudas qué freidora de aire comprar y una de tus prioridades es dedicar el menor tiempo posible, tienes que probar la Ninja MAX Pro. Tiene una cesta cuadrada de 6,2 litros que aprovecha muy bien el espacio interior, así que es una buena freidora de aire para familia con un modo Max Crisp que alcanza los 240ºC, muy superior a la media del sector.

Los usuarios destacan : el modo Max Crisp a 240ºC, que consigue acabados crujientes y rápidos.

: el modo Max Crisp a 240ºC, que consigue acabados crujientes y rápidos. Precio: 125,10€

Bosch Single Drawer, equilibrio inteligente en casa

Si tuviéramos que definir con una palabra a esta freidora de aire Bosch, sería equilibrada. Tiene 6,1 litros de capacidad para preparar hasta 4 raciones sin tener que cocinar por tandas. Lo más interesante es su sistema de doble calentamiento (arriba y abajo) para dorar los alimentos de manera homogénea, sin tener que abrir la cesta para remover.

Los usuarios destacan : cocción uniforme gracias al doble calentamiento para no remover los alimentos constantemente.

: cocción uniforme gracias al doble calentamiento para no remover los alimentos constantemente. Precio: 129,99€.

Freidora de aire Aigostar 7L, la air fryer más práctica

Aigostar firma esta air fryer con una capacidad XL para cocinar entre 6 y 10 raciones, así que entra de lleno en la categoría de freidoras de aire grandes. El sistema de cocción por aire a 360º reduce el uso de aceite hasta en un 85% para cocinar platos más ligeros sin perder el punto crujiente. Además, es hasta cuatro veces más rápida que un horno.

Los usuarios destacan : capacidad real para cocinar grandes cantidades de una sola vez sin complicarte con menús complicados.

: capacidad real para cocinar grandes cantidades de una sola vez sin complicarte con menús complicados. Precio: 44,39€.

Moulinex Easy Fry XL Surface, cocina con más espacio y más rápido

La Moulinex Easy Fry XL Surface destaca como una de las freidoras de aire más prácticas y eficientes para 2026 gracias a su gran superficie de cocción, diseñada para preparar comidas completas de una sola vez. Su formato XL permite cocinar alimentos más grandes o varias raciones al mismo tiempo, ideal para familias o para quienes buscan ahorrar tiempo en la cocina.

Los usuarios destacan : especialmente su amplia superficie útil, muy cómoda para cocinar pizzas, carnes, verduras o varios ingredientes sin amontonarlos, consiguiendo una cocción más uniforme y un mejor acabado.

: especialmente su amplia superficie útil, muy cómoda para cocinar pizzas, carnes, verduras o varios ingredientes sin amontonarlos, consiguiendo una cocción más uniforme y un mejor acabado. Precio: 109,99€.

Typhur Dome 2, una freidora de aire premium

Entre las mejores freidoras de aire de 2026, también las hay que van más allá de cocinar solo patatas y nuggets, aunque con un precio más alto. En este caos, la Typhur Dome 2 es una freidora de aire grande de formato panorámico que funciona como air fryer, horno de convección, tostadora, plancha y hasta para cocinar una pizza de 12 pulgadas.

Los usuarios destacan : el sistema de calentamiento 360º con doble resistencia superior e inferior que reduce en un 30% el tiempo de cocción.

: el sistema de calentamiento 360º con doble resistencia superior e inferior que reduce en un 30% el tiempo de cocción. Precio: 329€.

Wartmann de Conasi, la más saludable en todos los sentidos

El modelo Wartmann de Conasi es una air fryer que se diferencia del resto de esta comparativa de freidoras de aire por incorporar un revestimiento cerámico antiadherente libre de PFOA, PTFE y BPA. Por tanto, si buscas una cocina más saludable y respetuosa con el medioambiente, esta es para ti. Cocina de manera uniforme gracias a sus 10 programas automáticos, y la ventana de visualización con luz interior es una ventaja muy potente.

Los usuarios destacan : la ventana de seguimiento es muy útil para controlar el punto de cocción sin abrir la air fryer.

: la ventana de seguimiento es muy útil para controlar el punto de cocción sin abrir la air fryer. Precio: 120,95€.

Tasty Fryer Advance DUO EVVO, la más completa para familias

Las freidoras de aire dobles están a la orden del día, y esta EVVO está entre las mejores freidoras de aire de 2026 con una cubeta de 10 litros con dos zonas independientes de 5 litros cada una. Viene de maravilla para cocinar varias raciones a la vez o para preparar dos recetas al mismo tiempo. La querrás usar para prácticamente todo.

Los usuarios destacan : la cubeta divisible, que permite adaptar el espacio según tus necesidades y la receta.

: la cubeta divisible, que permite adaptar el espacio según tus necesidades y la receta. Precio: 89,90€.

Leviter Gourmet G55 Solac, la más sensata y equilibrada

Por último, la freidora de aire Leviter Gourmet 5GG de Solac es muy equilibrada, porque tiene buena capacidad, un funcionamiento intuitivo y resultados fiables sin disparar el presupuesto. Es una freidora de aire para familias de 4 o 5 personas, pero sin ocupar demasiado espacio en la cocina y con un funcionamiento muy sencillo e intuitivo.

Los usuarios destacan : lo inuitiva que es desde el primer uso gracias a la pantalla táctil y los controles.

: lo inuitiva que es desde el primer uso gracias a la pantalla táctil y los controles. Precio: 49,99€.

COSORI Turbo Blaze, la freidora de aire más rápida

Dentro de las mejores freidoras de aire de 2026, esta de COSORI ‘esconde’ una gran baza, y es la velocidad. Gracias al motor DC y a la tecnología TurboBlaze, cocina hasta un 46% más rápido que muchas air fryers tradicionales. Por ejemplo, puedes tener unas patatas fritas listas en apenas 12 minutos con una textura perfecta.

Los usuarios destacan : lo silenciosa que resulta en el uso real (27 dB), poco habitual en freidoras tan potentes.

: lo silenciosa que resulta en el uso real (27 dB), poco habitual en freidoras tan potentes. Precio : 119,99€.

: 119,99€. Cupón 15% de descuento: OKDIARIO

¿Qué freidora de aire te conviene según tu perfil?

Una buena freidora de aire es la que encaja de verdad con tus hábitos y necesidades, porque no es lo mismo usarla a diario que solo de forma puntual, ni cocinar para uno que para cuatro.

Mejor freidora de aire para una o dos personas : Moulinex Easy Fry XL Surface y Typhur Dome 2.

: Moulinex Easy Fry XL Surface y Typhur Dome 2. Mejor freidora de aire para familias pequeñas o uso diario intensivo : Nina MAX PRO y COSORI Turbo Blaze 6 L.

: Nina MAX PRO y COSORI Turbo Blaze 6 L. Mejor freidora de aire para familias : AEG Serie 5 Gourmet 6 AAF7B y Solac Léviter Gourmet G55.

: AEG Serie 5 Gourmet 6 AAF7B y Solac Léviter Gourmet G55. Mejor freidora de aire para hogares grandes: Tasty Fryer Advance DUO EVVO y Aigostar 7L.

Consejos para elegir la mejor freidora de aire de 2026

Y ahora que ya sabes cuál es la mejor freidora de aire según el uso, ¿cómo acertar con la compra? Siendo prácticos, las freidoras de aire con menos capacidad (menos de 5 litros) son más acertadas para 1 persona, parejas o un uso muy puntual. Si la vas a utilizar a diario o quieres cocinar para toda la familia, busca air fryers con una capacidad superior a 8 litros.

En cuanto a potencia, lo recomendable es que tengan al menos 1500 W, porque de eso dependerá el tiempo total de cocción. Después, si le vas a sacar partido, quizá tiene sentido que elijas una freidora de aire dual con dos cubetas independientes.

Presta atención también a la facilidad de limpieza, las funciones extra que te puedas resultar útiles y con qué frecuencia prevés utilizar tu air fryer.

Preguntas frecuentes sobre las freidoras de aire

¿Realmente con una freidora de aire puedo cocinar con menos aceite?

Sí, porque puedes reducir el uso de aceite hasta un 90%. Siempre puedes añadir una pequeña cucharadita para mejorar el sabor o la textura, aunque no es imprescindible.

¿Merece la pena frente a un horno?

Para comidas rápidas del día a día, sí. Las freidoras de aire son rápidas, consumen menos y no hace falta precalentarlas durante tanto tiempo.

¿Qué se puede cocinar en una air fryer?

Prácticamente, de todo. Por ejemplo, patatas fritas, carne, pescado, verduras, repostería e incluso masas.

¿Cuál es la mejor freidora de aire para familias?

Depende del volumen de comidas y el uso real. Para un uso medio, entre 5 y 7 litros es ideal. Si cocinas mucho o sois varias personas en casa, las freidoras de aire dobles son las más eficientes.

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