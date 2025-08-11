Éstas son las áreas más vulnerables al fuego en Madrid en alerta máxima ante la ola de calor

La Comunidad de Madrid se encuentra en alerta máxima debido a las altas temperaturas y las condiciones secas que favorecen la aparición y rápida propagación de incendios forestales. Este lunes 11 de agosto se han desatado dos incendios en Madrid, uno en Tres Cantos y otro en Alcalá de Henares. Los expertos han identificado las áreas con mayor riesgo para extremar las precauciones y evitar tragedias como las que han afectado recientemente a localidades cercanas. Éstas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio, según los expertos.

Entre las zonas más vulnerables destacan las áreas forestales de la Sierra Norte:

El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

Las franjas de vegetación seca que rodean municipios como Tres Cantos, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Estos espacios, caracterizados por su abundante masa vegetal y clima seco, se convierten en un polvorín cuando las temperaturas superan los 35 grados y soplan vientos fuertes.

Las autoridades insisten en la importancia de no hacer fuego en áreas naturales, evitar arrojar colillas o cualquier material que pueda provocar una chispa, y respetar las indicaciones de las brigadas forestales y cuerpos de emergencia. La Comunidad mantiene activo el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOMA), que coordina la vigilancia y la rápida actuación para prevenir y combatir posibles incendios.

La alerta llega en un momento crítico, justo después de los incendios que han azotado la zona de Tres Cantos y Alcalá de Henares, dejando un fuerte olor a humo y columnas de ceniza visibles desde varios kilómetros. Los expertos recuerdan que, además de la responsabilidad individual, la colaboración ciudadana es vital para proteger el patrimonio natural y la seguridad de todos.