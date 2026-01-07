Cae una red del cártel de Sinaloa que introducía metanfetamina en España camuflada en mármol

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense, ha dado por desmantelada una de las mayores redes de tráfico de drogas de síntesis de Europa, vinculada al cártel de Sinaloa, tras culminar la segunda fase de la operación Saga. El operativo se ha saldado con nueve detenidos y la desarticulación del principal punto de abastecimiento de metanfetamina en el continente europeo, que operaba desde España con conexiones en México y Dubái. Los agentes han registrado siete domicilios, uno de ellos en Málaga.

Entre los arrestados figuran un miembro del cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid que recibía 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio y como el propietario de una empresa de mármol al que le encontraron cerca de tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional, se inició en 2023 y tuvo su primer gran golpe en mayo de 2024, cuando los agentes intervinieron en Alicante 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda mayor incautación registrada en Europa. Aquella operación permitió desmantelar la infraestructura del cártel en España, con ramificaciones en Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol 🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa 🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

Tras ese golpe, los investigadores detectaron intentos de reorganización del entramado criminal. En julio de 2024, la red envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de metro y medio de altura con destino a Tenerife. El receptor, detenido de inmediato, resultó ser un histórico narcotraficante de la isla.

Meses después, en septiembre, la Policía localizó en Madrid a un miembro del cártel de Sinaloa que permanecía escondido en un piso del que apenas salía y que recibía 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio, ya que había participado en la introducción y custodia del alijo de 1.800 kilos de anfetamina.

También se interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia. El receptor, que había viajado hasta allí sólo para hacerse cargo del estupefaciente, fue arrestado gracias a la cooperación con la aduana del país nórdico.

Paralelamente, los agentes detuvieron a un empresario que utilizaba su empresa legal de mármol para introducir la metanfetamina oculta en piedras importadas desde México. En el registro de una de sus naves industriales se encontraron cerca de tres millones de euros escondidos en un búnker bajo el suelo.

Entre los arrestados se encuentra también el líder de la red de narcotransportistas, encargado de coordinar las operativas entre Dubái y México. En los registros practicados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron relojes de lujo, teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

Los nueve detenidos están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tres de ellos han ingresado en prisión. Con esta segunda fase de la operación Saga, los investigadores dan por desarticulado un entramado que consideran el más potente de Europa en el tráfico de drogas de síntesis.