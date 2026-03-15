Resultados de las elecciones en Castilla y León 2026 por provincias: quién ha ganado
Estos son los resultados de las 9 provincias que componen Castilla y León
Resultados de las elecciones en Castilla y León 2026 en directo hoy | Quién ha ganado, mayoría absoluta y escrutinio
Estos han sido los resultados de las nueve provincias que componen Castilla y León y que han salido a votar este domingo 15 de marzo en las últimas elecciones autonómicas. Tras los últimos comicios del 2022 se esperan cambios en los representantes.
Resultados de las elecciones en Ávila
Tradicional provincia popular, Ávila reparte 7 procuradores en el parlamento de Castilla y León. En las últimas elecciones, PP, PSOE, VOX y XAV se repartieron los votos; este año el PP ha liderado la pelea a cuatro.
- PP: 3 procuradores
- PSOE: 2 procuradores
- VOX: 1 procurador
- XAV: 1 procurador
Resultados de las elecciones en Burgos
Mañueco ha arrebatado al PSOE una provincia que ha ganado en las dos últimas elecciones mientras VOX mantiene su representación.
- PP: 5 procuradores
- PSOE: 4 procuradores
- VOX: 2 procuradores
Resultados de las elecciones en León
Por tercer año seguido, la segunda provincia de Castilla y León ha acabado en empate a procuradores entre PP y PSOE, aunque el partido socialista ha ganado en votos. La representación de U.P.L. y VOX se mantiene igual que en 2022.
- PP: 4 procuradores
- PSOE: 4 procuradores
- U.P.L.: 3 procuradores
- VOX: 2 procuradores
Resultados de las elecciones en Palencia
Con empate a 3 también se saldaron los dos últimos comicios en Palencia. Este año hemos tenido el mismo resultado con una ligera ventaja en votos del PP. VOX mantiene su representación palentina.
- PP: 3 procuradores
- PSOE: 3 procuradores
- VOX: 1 procurador
Resultados de las elecciones en Salamanca
El PP se ha vuelto a alzar con la victoria en Salamanca por los dos mismos procuradores por los que ganó en el 2022. VOX repitió los 2 procuradores que consiguió en el pasado.
- PP: 5 procuradores
- PSOE: 3 procuradores
- VOX: 2 procuradores
Resultados de las elecciones en Segovia
Los 7 procuradores que reparte Segovia en los comicios se han distribuido de la misma forma que en el 2022.
- PP: 3 procuradores
- PSOE: 3 procuradores
- VOX: 1 procurador
Resultados de las elecciones en Soria
El partido regionalista Soria Ya ha sido el gran perjudicado de las elecciones en la provincia, perdiendo 2 de sus 3 escaños en beneficio de PSOE y VOX.
- PP: 1 procurador
- PSOE: 2 procuradores
- VOX: 1 procurador
- SY: 1 procurador
Resultados de las elecciones en Valladolid
PP y PSOE igualan en procuradores en unas elecciones en las que ha desaparecido la representación de Podemos. VOX se mantiene con los mismos procuradores.
- PP: 6 procuradores
- PSOE: 6 procuradores
- VOX: 3 procuradores
Resultados de las elecciones en Zamora
En Zamora quedan calcados los resultados de las elecciones de 2022
- PP: 3 procuradores
- PSOE: 3 procuradores
- VOX: 1 procurador