Resultados de las elecciones en Castilla y León 2026 por provincias: quién ha ganado

Estos han sido los resultados de las nueve provincias que componen Castilla y León y que han salido a votar este domingo 15 de marzo en las últimas elecciones autonómicas. Tras los últimos comicios del 2022 se esperan cambios en los representantes.

Resultados de las elecciones en Ávila

Tradicional provincia popular, Ávila reparte 7 procuradores en el parlamento de Castilla y León. En las últimas elecciones, PP, PSOE, VOX y XAV se repartieron los votos; este año el PP ha liderado la pelea a cuatro.

PP: 3 procuradores

PSOE: 2 procuradores

VOX: 1 procurador

XAV: 1 procurador

Resultados de las elecciones en Burgos

Mañueco ha arrebatado al PSOE una provincia que ha ganado en las dos últimas elecciones mientras VOX mantiene su representación.

PP: 5 procuradores

PSOE: 4 procuradores

VOX: 2 procuradores

Resultados de las elecciones en León

Por tercer año seguido, la segunda provincia de Castilla y León ha acabado en empate a procuradores entre PP y PSOE, aunque el partido socialista ha ganado en votos. La representación de U.P.L. y VOX se mantiene igual que en 2022.

PP: 4 procuradores

PSOE: 4 procuradores

U.P.L.: 3 procuradores

VOX: 2 procuradores

Resultados de las elecciones en Palencia

Con empate a 3 también se saldaron los dos últimos comicios en Palencia. Este año hemos tenido el mismo resultado con una ligera ventaja en votos del PP. VOX mantiene su representación palentina.

PP: 3 procuradores

PSOE: 3 procuradores

VOX: 1 procurador

Resultados de las elecciones en Salamanca

El PP se ha vuelto a alzar con la victoria en Salamanca por los dos mismos procuradores por los que ganó en el 2022. VOX repitió los 2 procuradores que consiguió en el pasado.

PP: 5 procuradores

PSOE: 3 procuradores

VOX: 2 procuradores

Resultados de las elecciones en Segovia

Los 7 procuradores que reparte Segovia en los comicios se han distribuido de la misma forma que en el 2022.

PP: 3 procuradores

PSOE: 3 procuradores

VOX: 1 procurador

Resultados de las elecciones en Soria

El partido regionalista Soria Ya ha sido el gran perjudicado de las elecciones en la provincia, perdiendo 2 de sus 3 escaños en beneficio de PSOE y VOX.

PP: 1 procurador

PSOE: 2 procuradores

VOX: 1 procurador

SY: 1 procurador

Resultados de las elecciones en Valladolid

PP y PSOE igualan en procuradores en unas elecciones en las que ha desaparecido la representación de Podemos. VOX se mantiene con los mismos procuradores.

PP: 6 procuradores

PSOE: 6 procuradores

VOX: 3 procuradores

Resultados de las elecciones en Zamora

En Zamora quedan calcados los resultados de las elecciones de 2022