Lo nuevo de Ester Éxposito en Prime Video ya tiene fecha y está confirmado: la película española que promete

Tras hacerse mundialmente conocida por su papel en Élite en 2018, Ester Expósito ha ido confeccionando toda una carrera mediática en la pequeña pantalla y en el cine. Desde apariciones como secundaria en series del impacto popular de La caza. Monteperdido (2019) y Veneno (2020) a su apuesta por ser, algo así como la scream queen española gracias a Venus (2022) de Jaume Balagueró. Su trabajo ha traspasado fronteras, participando en producciones mexicanas y hasta teniendo una participación en el documental biográfico francés sobre Brigitte Bardot. Ahora, el nuevo proyecto de Expósito tiene por fin una fecha fijada en el calendario de Prime Video: Marfil, la primera adaptación de la dilogía escrita por Mercedes Ron.

El trabajo de la escritora argentina representa una de las películas españolas más ambiciosas de la plataforma de Amazon en este 2026. El nombre de la autora sonará de seguro a los amantes de los dramas románticos, pues ella es la responsable de la popular saga de Culpa mía, cuyo material ha sido también adaptado por Prime Video. En esta ocasión, Expósito protagonizará tanto Marfil como Ébano, dos novelas dirigidas en el audiovisual por Óscar Pedraza (Vivir sin permiso) que han sido rodadas de forma simultánea, conformando un binomio en clave de thriller romántico que lo tiene todo para triunfar en el streaming.

Ester Expósito protagoniza ‘Marfil’

Jugando con el estereotipo de la atracción prohibida, el argumento nos presenta a Marfil Cortés (Expósito), una joven de familia acaudalada que mantiene una vida idílica en Nueva York hasta que es secuestrada en Central Park y liberada rápidamente sin ningún motivo aparente. Para protegerla, su poderoso padre contrata a Sebastián Moore, un reservado guardaespaldas con el que Marfil iniciará una atracción inevitable.

Marfil es una presentación con el foco puesto en la convivencia y acercamiento de los dos protagonistas. Ébano, en cambio, da un salto definitivo al thriller, revelando secretos familiares, mafia e intento de supervivencia por parte de la pareja.

Ambas cintas están producidas por Pokeepsie Films (30 monedas, Perfectos desconocidos), la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang.

¿Quién más aparece en el proyecto?

Acompañando a Expósito, Marfil cuenta con un elenco repleto de caras conocidas. Hugo Diego García (La sustancia) es Sebastián, mientras que Pablo Molinero (La peste) encarna a Alejandro Cortés, el padre de la protagonista. Zoe Bonafonte (El 47) es una de sus mejores amigas y Lluís Homar (Los abrazos rotos) encarna a Logan, el jefe de seguridad dentro del organigrama de la familia Cortés.

¿Cuándo se estrena ‘Marfil’?

Marfil llegará en septiembre a Prime Video, aunque todavía no cuenta con un día exacto de estreno. Ébano, la secuela, hará lo propio este año. Eso sí, la continuación todavía no ha recibido una fecha fija para el clímax final del trabajo de Ron.