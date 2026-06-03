Ester Expósito responde a las críticas por perrear con Bad Bunny: «El problema está en una sociedad muy misógina»

Ester Expósito responde a la polémica que se ha generado en redes sociales por su presencia en el concierto que Bad Bunny ofreció este fin de semana en Madrid. La actriz fue una de las invitadas a la exclusiva zona conocida como ‘La Casita’, donde también se encontraban otros rostros conocidos como María León. Las imágenes de ambas bailando y cantando algunos de los éxitos del artista puertorriqueño provocaron una oleada de comentarios en la redes.

La controversia surgió especialmente a raíz de un vídeo en el que las actrices aparecían disfrutando de La Jumpa, una canción que contiene letras explícitas y que algunos usuarios consideraron incompatibles con el feminismo que habitualmente defienden determinadas figuras públicas como son ellas.

Ahora, Ester Expósito ha querido responder a esas críticas y lo ha hecho de forma contundente. Lejos de entrar a valorar la letra de la canción o el contenido del vídeo viral, la intérprete ha señalado directamente a quienes han utilizado las imágenes para atacarla.

Es decir, la tipa se pone a bailar como un putón una canción con letras sucias y machista pero los “misóginos” son los que la han criticado? He pasado el todo momento del tema “Bad Bunny” pero esto ya es el colmo pic.twitter.com/tc6nPYwQGX — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) June 3, 2026

«El problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño», aseguró ante los medios al ser preguntada por la polémica.

La actriz considera que el foco del debate se ha puesto en el lugar equivocado y lamenta que una secuencia de apenas unos segundos haya terminado generando semejante revuelo. «Creo que el problema es ese y en lo que tenemos que poner el foco cuando pasa este tipo de situaciones», añadió.

Durante la conversación, la actriz también restó importancia al vídeo que ha circulado en redes y sugirió que se trata de una interpretación interesada de unas imágenes aisladas. «Es una selección. Es muy selecto», comentó, dejando entrever que el fragmento viralizado no refleja el contexto completo de la noche.

Preguntada por la canción concreta que estaba sonando en ese momento, la actriz reconoció incluso no conocer en detalle el tema que ha dado pie a la controversia. «No lo sé. Es que ese tema no sé cómo es. Lo siento», respondió. Con estas declaraciones, Ester Expósito trata de zanjar una polémica que durante los últimos días ha enfrentado a detractores y defensores en redes sociales.