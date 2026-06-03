Aluvión de críticas a las ‘feministas’ María León y Ester Expósito por perrear con Bad Bunny al son de «te escupo la boca, te jalo el pelo»

Ester Expósito y María León fueron dos de las invitadas VIP de La Casita, el exclusivo espacio habilitado durante los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Las actrices disfrutaron del espectáculo, bailaron y cantaron algunos de los temas más populares del puertorriqueño, pero las imágenes de ambas coreando versos de La Jumpa han desatado una oleada de críticas en redes sociales.

Bad Bunny volvió a convertir Madrid en una fiesta este fin de semana. El artista puertorriqueño reunió a miles de seguidores en la capital, entre ellos numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse uno de los conciertos más esperados del año. Sin embargo, más allá del espectáculo musical, algunas de las imágenes que han circulado en redes sociales han terminado desatando una polémica.

Entre las invitadas que disfrutaron del evento se encontraban las actrices María León y Ester Expósito, dos de las caras más reconocibles del panorama audiovisual español. Ambas fueron vistas en una de las zonas VIP del recinto, bailando, cantando y disfrutando de la actuación del cantante puertorriqueño junto a otros invitados.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran a las intérpretes siguiendo con entusiasmo algunos de los temas más populares del artista. Pero fue especialmente un momento concreto el que encendió el debate entre numerosos usuarios.

Varios seguidores señalaron que María León y Ester Expósito cantaban y bailaban al ritmo de La Jumpa, la colaboración de Bad Bunny con Arcángel que incluye versos tan explícitos como «te escupo la boca, te jalo el pelo» o referencias sexuales mucho más directas que forman parte de la letra de la canción.

A partir de ahí, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos. Algunos usuarios cuestionaron lo que consideran una contradicción entre la defensa pública del feminismo que habitualmente se asocia a ambas actrices y su participación festiva en canciones con letras que, según sus detractores, cosifican a las mujeres o reproducen mensajes incompatibles con ese discurso.

Otros, en cambio, salieron en defensa de las artistas recordando que disfrutar de una canción o asistir a un concierto no implica compartir literalmente todo el contenido de sus letras. También señalaron que este tipo de debates son habituales en torno al reguetón y la música urbana, géneros que desde hace años generan controversia por el contenido de algunas de sus canciones.