María José Llata, experta en pelo: «El aceite de romero, puede favorecer que el cabello crezca más fuerte y con mejor calidad»

Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para mejorar el aspecto de su cabello sin recurrir a tratamientos agresivos. En ese contexto, el aceite de romero se ha convertido en uno de los ingredientes más populares dentro de las rutinas de cuidado capilar. Sin embargo, los especialistas insisten en que su eficacia no reside en supuestos efectos milagrosos, sino en su capacidad para favorecer un cuero cabelludo sano.

Así lo explica María José Llata, presidenta de Intercoiffure España y directora de Peluquería Llata Carrera, en Cantabria, quien destaca que este aceite esencial puede convertirse en un buen aliado cuando se utiliza de forma adecuada y constante.

Según la mencionada experta, «su acción estimulante ayuda a activar la microcirculación y a mantener el folículo en mejores condiciones, algo que puede favorecer que el cabello crezca más fuerte y con mejor calidad».

La importancia de cuidar el cuero cabelludo

Durante años, buena parte de las rutinas de belleza se han centrado en reparar las puntas abiertas o mejorar el brillo de la melena. Sin embargo, las tendencias de cuidado capilar, especialmente las procedentes de Asia, han puesto el foco en una parte muchas veces olvidada: el cuero cabelludo.

Los especialistas coinciden en que la salud del cabello comienza precisamente en esa zona. De poco sirve invertir en mascarillas o sérums para la fibra capilar si la piel donde nace el pelo no se encuentra en buen estado.

En este sentido, María José Llata recuerda que el cuero cabelludo actúa como el terreno donde se desarrolla el folículo piloso. Cuando presenta desequilibrios, irritación o falta de hidratación, el crecimiento del cabello puede verse condicionado.

«El cuero cabelludo es el terreno donde nace el cabello. Si está desequilibrado, congestionado o deshidratado, el folículo no trabaja en las mejores condiciones. Muchas veces nos centramos únicamente en las puntas y olvidamos que la calidad del cabello depende, en gran medida, de la salud de la piel donde crece», explica.

Por ello, mantener esa zona limpia, equilibrada y correctamente cuidada favorece un entorno más adecuado para que el cabello presente un aspecto más fuerte, sano y resistente frente a la fragilidad.

¿Qué aporta el aceite de romero?

El auge del aceite de romero en redes sociales ha provocado que muchas personas lo consideren un remedio casi milagroso para combatir la caída del cabello o acelerar su crecimiento. Sin embargo, los profesionales recomiendan mantener unas expectativas realistas.

María José Llata insiste en que no existen productos capaces de multiplicar la velocidad de crecimiento del cabello, aunque sí pueden contribuir a mejorar las condiciones del cuero cabelludo.

Según explica, el aceite de romero destaca por sus propiedades antioxidantes, purificantes y estimulantes, características que pueden favorecer una mejor microcirculación superficial y proporcionar una mayor sensación de bienestar en la piel del cuero cabelludo.

«El aceite de romero no hace que el cabello crezca de forma milagrosa ni duplica la velocidad de crecimiento, pero sí puede convertirse en un gran aliado del cuero cabelludo», señala la especialista.

En consecuencia, el objetivo de este tratamiento no consiste en acelerar de forma extraordinaria el crecimiento del pelo. Lo interesante es crear un entorno más favorable para que el folículo funcione en mejores condiciones.

No es adecuado para todo el mundo

Aunque el aceite de romero sea un ingrediente de origen natural, los expertos recuerdan que natural no siempre significa adecuado para cualquier persona. Existen determinados perfiles que deben extremar las precauciones antes de incorporarlo a su rutina habitual.

Las personas que presentan un cuero cabelludo especialmente sensible, irritaciones o determinadas alteraciones dermatológicas deberían consultar previamente con un profesional antes de utilizar este tipo de aceites esenciales.

Asimismo, quienes tienen tendencia al exceso de grasa también deben controlar la frecuencia de aplicación y comprobar cómo responde la piel. La recomendación general pasa por introducir el producto de manera progresiva y suspender su uso si aparecen molestias o signos de irritación.

La constancia marca la diferencia

Uno de los aspectos sobre los que más insisten los especialistas es que los resultados no son inmediatos. En el ámbito del crecimiento capilar, los cambios requieren tiempo y una rutina mantenida durante varios meses. Por ello, la frecuencia de uso resulta mucho más importante que aplicar grandes cantidades de producto.

María José Llata recomienda utilizar el aceite una o dos veces por semana, siempre de forma constante.

«La constancia es mucho más importante que la cantidad. Mi recomendación es utilizarlo una o dos veces por semana y mantener la rutina durante varios meses. El cuidado del cuero cabelludo siempre requiere tiempo. No existen soluciones inmediatas cuando hablamos de crecimiento capilar», explica.

Los expertos recuerdan que el crecimiento del cabello responde a ciclos biológicos que no pueden acelerarse de forma drástica mediante un único cosmético. Es importante tener en cuenta que no hay ningún remedio inmediato, por eso es fundamental ser constante y utilizar los productos adecuados.