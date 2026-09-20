Victoria Federica e Irene Urdangarin, las ‘escuderas’ de Juan Carlos I en París: acompañan al emérito a recoger un importante premio

Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin vuelven a situarse junto a su abuelo, Juan Carlos I, en una cita de marcado carácter familiar y con un importante componente institucional. Las hijas de las infantas Elena y Cristina viajarán este domingo hasta Francia para acompañar al Rey emérito en la entrega del Premio Saint-Simon, un reconocimiento que recibirá por sus memorias, Reconciliación. Junto a ellas estará también la infanta Elena, que arropará a su padre durante una jornada especialmente significativa. Será, además, la primera vez que Victoria e Irene acompañen a su abuelo en un desplazamiento europeo de carácter semioficial.

Las dos primas mantienen una relación especialmente estrecha y, en esta ocasión, compartirán protagonismo con Juan Carlos I en una ceremonia que tendrá lugar en La Ferté-Vidame, una pequeña localidad situada al suroeste de París. La presencia de Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin supone una de las principales novedades de este viaje, ya que hasta ahora los desplazamientos de este tipo del Rey emérito habían contado principalmente con la compañía de sus hijas. En abril, por ejemplo, fueron las infantas Elena y Cristina quienes viajaron con él a París con motivo de otro reconocimiento a sus memorias.

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Victoria e Irene han mostrado en los últimos años una especial cercanía con los ambientes vinculados a la realeza y a la alta sociedad europea. Ambas comparten además una afición por este tipo de encuentros, marcados por el protocolo, las ceremonias y la presencia de numerosos rostros de las élites sociales. Su participación en esta ocasión adquiere así una doble dimensión: por un lado, la estrictamente familiar, al acompañar a su abuelo; y por otro, la vinculada a una cita internacional en la que Juan Carlos I recibirá un nuevo reconocimiento por su trayectoria como autor de Reconciliación.

El viaje obligará a Juan Carlos I a abandonar Sangenjo antes de lo previsto. El Rey emérito se encuentra estos días en Galicia, donde ha vuelto a disfrutar de una de sus habituales estancias, pero hará una pausa en su agenda para desplazarse hasta Francia. Allí tendrá lugar la ceremonia de entrega del Premio Saint-Simon, un galardón creado en 1975 con motivo del tercer centenario del nacimiento del duque de Saint-Simon y considerado uno de los reconocimientos de referencia en Francia dentro del género de las memorias.

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La obra de Juan Carlos I se ha impuesto a otros cuatro títulos finalistas y, según los organizadores, será el primer Rey en recibir el Premio Saint-Simon. La ceremonia se desarrollará en un auditorio de la granja de La Richardière, donde está previsto que el padre de Felipe VI pronuncie un discurso dedicado precisamente al duque de Saint-Simon, memorialista francés del siglo XVIII cuya figura estuvo históricamente relacionada con la monarquía española.

La infanta Elena también acompañará a Juan Carlos I

La infanta Elena será otra de las grandes protagonistas familiares de la jornada. Su presencia junto a su padre, su hija y su sobrina, permitirá que Juan Carlos I esté arropado por buena parte de su familia más cercana durante la entrega. La gran ausente será la infanta Cristina, que no podrá viajar hasta Francia debido a sus obligaciones laborales. De esta forma, serán Elena, Victoria e Irene quienes acompañen al rey emérito en esta nueva cita internacional.

El Premio Saint-Simon supone, además, el segundo reconocimiento que Juan Carlos I recibe en Francia por sus memorias. El pasado mes de abril, el Rey emérito fue distinguido con el Premio Especial del Jurado del Libro Político, entregado en la Asamblea Nacional francesa. En aquella ocasión estuvo acompañado por sus dos hijas, Elena y Cristina, que protagonizaron junto a él algunas de las imágenes más destacadas de aquella visita a París.

La trayectoria internacional de Reconciliación continúa ampliándose meses después de su publicación. Además de las ediciones española y francesa, las memorias han llegado recientemente al mercado árabe. La semana pasada, Juan Carlos I participó en la presentación de la edición en árabe durante la 35ª edición de la Feria del Libro de Abu Dabi, donde pronunció un discurso. El nuevo premio francés supone así otro capítulo en la promoción internacional de una obra a la que el rey emérito ha concedido una especial importancia.