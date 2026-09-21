Tamara Gorro desvela qué ha estado haciendo durante sus meses alejada de la vida pública: «Naturaleza, médicos y meditación»

No son buenos tiempos para Tamara Gorro. Por motivos de salud que, por el momento, no han trascendido, la influencer ha permanecido prácticamente todo el verano alejada de la vida pública y de las redes sociales. Una ausencia prolongada que, inevitablemente, ha despertado una enorme preocupación entre sus seguidores y ha alimentado las incógnitas sobre su estado. En los últimos días, la de Móstoles ha decidido romper su silencio y dar algunas pistas sobre el momento que atraviesa. Con cautela y sin entrar en detalles, ha asegurado que «poco a poco irá retomando su vida». Sin embargo, pese a sus tranquilizadores palabras, continúa en el aire la pregunta que más se repite desde que comenzó su «desaparición»: ¿a qué se ha dedicado estos meses?

Aunque desde el principio Tamara ha explicado que no tiene intención de compartir su diagnóstico médico, lo cierto es que desde que ha desvelado que su recuperación avanza por muy buen camino, se ha lanzado a mostrar algunos de los momentos que ha vivido en estas últimas semanas. «Vuelta al cole, con yaya, casa rural, naturaleza, médicos, mis niños y amigo, deportes después de meses, toma de contacto en la ofi con mi Iker y Mariana, meditación, mi Chigu, fútbol, esa foto que te hacen llegar desde el avión con mucho amor… Os quiero y mucho», escribía junto a un carrusel de fotografías y vídeos que reflejan a la perfección estas actividades que ha realizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Su vuelta a la rutina, de manera paulatina, ha puesto muy felices a sus seguidores, quienes no han dudado en hacerlo saber a través de los comentarios de la publicación citada. «Qué bien verte así de nuevo, Tamara», «Te queremos», «Me encanta que vayas retomando tu vida por aquí», «Se te echaba de menos», «Toda mi admiración hacia ti, bella», «¡Cuánto nos alegra!», escribían algunos de ellos.

Cayetano Rivera, su gran apoyo

Entre todos los comentarios, sin duda el que más ha llamado la atención ha sido el de Cayetano Rivera, actual pareja de Tamara Gorro. «¿Y mis derechos de actor?», escribía junto a unos emojis de risa y una flor. Unas palabras que han desvelado que, aunque no aparezca en ninguna fotografía de ese carrusel, el diestro ha estado al lado de la mencionada en todos estos momentos, pero sobre todo, durante todo el proceso de recuperación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cayetano Rivera (@cayetanorivera)

Cabe recordar que hace tan solo unos días, Tamara Gorro también rompió con el habitual silencio que han marcado sus últimos meses para defender a capa y espada a su chico. Y lo hizo pronunciándose sobre el supuesto distanciamiento que existe entre el diestro y su hermano Francisco, asegurando que emocionalmente, «no está bien».