Tamara Gorro vuelve a las redes tras pasar por quirófano y deja claro que su recuperación no ha terminado: «Tengo días mejores y peores»

Hace unos meses, las alarmas de las redes sociales se dispararon cuando Tamara Gorro desapareció prácticamente por completo. Sus seguidores conocen muy bien su modus operandi y saben que, cuando deja de compartir vídeos con la habitualidad que acostumbra, algo sucede. Su «familia virtual», como ella misma llama a quienes la siguen, llevaba semanas sin tener noticias de la influencer. Después de una larga ausencia durante buena parte del verano, y por motivos de salud, se conocía que Tamara había tenido que pasar por quirófano debido a una enfermedad cuyo diagnóstico no ha querido desvelar hasta el momento. Ahora, ha vuelto a aparecer en redes sociales y ha dejado las cosas claras.

Tamara Gorro se ha puesto de nuevo delante de la cámara para enviar un mensaje a sus seguidores. Mientras se colocaba frente al objetivo y con un nerviosismo poco habitual en su perfil, ha reconocido que le costaba encontrar las palabras después de tanto tiempo alejada. «Estoy hasta nerviosa, familia virtual, madre mía, no sé ni qué decir, ni qué no decir». La influencer ha reconocido que había echado mucho de menos a las personas que la siguen y que esa misma mañana había sentido la necesidad de volver a conectar con ellas.

«Os he echado tanto de menos, tanto de menos», ha asegurado. Al volver a instalar Instagram, se encontró con los mensajes que había recibido durante su ausencia: «Impresionante la cantidad de miles, no cientos, miles y miles de mensajes vuestros». Una reacción que le ha servido para explicar cómo ha vivido estas semanas y el motivo por el que decidió mantenerse desconectada. La influencer ha señalado que durante este tiempo ha seguido las indicaciones de los médicos. «He hecho caso a los médicos, aunque no os lo creáis, lo he hecho, lo he conseguido, he desconectado de todo», ha contado. Sin embargo, su regreso a las redes sociales no significa que vaya a recuperar de inmediato el ritmo que mantenía antes de pasar por quirófano.

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Eso sí, mientras contaba su relato, Tamara Gorro ha dejado clara una cosa: no va a volver de golpe. La influencer ha explicado que tiene previsto reincorporarse poco a poco a sus diferentes obligaciones profesionales, aunque ha marcado una diferencia entre su trabajo y su presencia en redes sociales: «Evidentemente tengo que volver a trabajar, pero para mí las redes sociales no son un trabajo, es amor, es cariño». Poco a poco ha ido comentando los diferentes aspectos de su vida que quiere recuperar y cómo irá avanzando durante las próximas semanas. «Tengo ganas de incorporarme a mi trabajo, a mi programa, clientes, la vuelta al cole, con mis niños», ha afirmado. A su vez, ha explicado que no estará presente de manera constante y ha pedido paciencia a sus seguidores.

Junto al vídeo, Tamara ha compartido además un mensaje en el que pide disculpas por su ausencia y agradece a sus seguidores que hayan respetado su decisión de apartarse durante este tiempo: «Perdonad tanto tiempo desaparecida. Y gracias por respetarlo, por no exigir y por estar siempre». También ha explicado que todavía tiene cuestiones pendientes de su recuperación y que no todos los días están siendo iguales: «Aún quedan cositas que perfilar, días mejores y peores».

Por el momento, Tamara Gorro afronta esta nueva etapa con calma y sin intención de recuperar de golpe la exposición que tenía antes de su operación. Después de semanas alejada de las redes sociales, la influencer ha vuelto a ponerse delante de una cámara para hablar con su «familia virtual» y, sobre todo, para pedirles algo tan sencillo como tiempo. Su regreso ya está en marcha, pero será ella quien marque el ritmo.