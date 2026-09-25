Ferran Torres se suma a la tendencia de los relojes de esfera azul con un modelo de más de 60.000 euros

Ferran Torres atraviesa uno de sus momentos más destacados y no sólo sobre el terreno de juego. Desde su llegada a París, el futbolista valenciano ha ido mostrando una faceta cada vez más definida en materia de estilo, con looks cuidados y una colección de relojes que merece tanta atención como sus apariciones deportivas. Entre las piezas que han podido verse en su muñeca destaca ahora un Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding con esfera Ice Blue, uno de esos relojes capaces de llamar la atención sin necesidad de recurrir a diseños excesivamente llamativos.

Con acero inoxidable, el característico brazalete integrado de la firma y una esfera azul cielo con acabado Grande Tapisserie, el modelo combina algunas de las claves más reconocibles de la alta relojería contemporánea. Y hay un detalle que lo hace todavía más interesante: su valor actual en el mercado secundario supera ampliamente el precio con el que salió a la venta.

Un Royal Oak que ya había aparecido durante el Mundial

El reloj no es completamente nuevo en la colección de Ferran Torres. El futbolista ya lo había lucido durante su estancia en Estados Unidos con motivo del Mundial de 2026, y ha vuelto a llevarlo recientemente en unas imágenes compartidas en redes sociales durante su paso por el circuito MadRing de Fórmula 1. La elección vuelve a poner el foco sobre una de las referencias más reconocibles de Audemars Piguet.

Se trata concretamente del Royal Oak Selfwinding ref. 15550ST.OO.1356ST.08, una pieza cuyo principal elemento diferenciador es su esfera Ice Blue. El tono azul claro se ha convertido en una de las opciones más buscadas dentro de la relojería de lujo, especialmente entre quienes quieren introducir algo de color en un reloj que, por diseño y materiales, mantiene una apariencia sofisticada.

La esfera incorpora además el característico patrón Grande Tapisserie de los Royal Oak, formado por pequeños cuadrados que aportan profundidad y textura a la superficie. Un detalle que puede parecer discreto a primera vista, pero que se convierte en una de las señas de identidad del modelo.

El diseño que hizo famoso al Royal Oak

Audemars Piguet no necesita demasiadas presentaciones cuando se habla de relojería de lujo, y el Royal Oak es precisamente uno de sus diseños más reconocibles. La pieza que lleva Ferran Torres mantiene todos los elementos esenciales de esta colección.

La caja está fabricada en acero inoxidable y presenta la característica silueta octogonal del Royal Oak, con las esquinas suavizadas. Sobre el bisel aparecen sus ocho tornillos hexagonales, mientras que el brazalete integrado está realizado también en acero y combina superficies pulidas y satinadas.

Además, sus dimensiones son relativamente contenidas. La caja mide 37 milímetros de diámetro y 9,1 milímetros de grosor, unas proporciones que permiten que el reloj tenga presencia sin resultar especialmente voluminoso en la muñeca.

Un calibre automático con 60 horas de reserva

El interior está a la altura de lo que se espera de una pieza de Audemars Piguet. El Royal Oak Selfwinding Ice Blue incorpora el calibre automático de manufactura 5900, un movimiento de nueva generación desarrollado por la propia firma.

Entre sus características se encuentran una reserva de marcha de 60 horas y una resistencia al agua de hasta 50 metros. El mecanismo está compuesto por 188 piezas y cuenta con 29 rubíes, elementos que reflejan el nivel de complejidad que se esconde detrás de una apariencia relativamente sencilla.

De 25.000 euros a más de 60.000

El precio es otro de los aspectos que explica por qué esta pieza despierta tanta atención entre los coleccionistas. Cuando se lanzó al mercado, el Royal Oak Selfwinding Ice Blue tenía un precio de 25.000 euros. Sin embargo, su cotización ha aumentado considerablemente desde entonces.

Actualmente, según los datos recogidos por GQ, su valor en el mercado secundario se mueve aproximadamente entre 57.000 y 62.000 euros, dependiendo de factores como el estado de la pieza y las condiciones de venta.

La diferencia entre su precio inicial y su valoración actual convierte al reloj en una de esas piezas que trascienden su función puramente estética. Y explica también por qué el Royal Oak de esfera Ice Blue se ha convertido en uno de los modelos que más miradas concentra dentro de la colección del futbolista.