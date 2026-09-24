Felipe VI, en modo padre orgulloso, se sincera sobre Leonor y su nueva vida universitaria: «Es un comienzo importante»

El Rey Felipe VI ha protagonizado este jueves una de esas intervenciones en las que la vida institucional se cruza con la esfera más personal de la Familia Real. El monarca ha presidido en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) el acto oficial de apertura del curso académico 2026/2027, una ceremonia que marca el inicio de un nuevo año universitario para más de dos millones de estudiantes en España y que le ha servido para compartir una reflexión muy personal sobre el momento que atraviesan en casa. Y es que este curso tiene un significado especial para los Reyes: la princesa Leonor ha comenzado su etapa universitaria civil en la Universidad Carlos III de Madrid y, como ha reconocido su padre, tanto él como la reina Letizia están afrontando este nuevo capítulo con una mezcla de sentimientos muy reconocible para cualquier familia.

«Como sabéis, mi hija, la princesa Leonor, ha empezado este año su vida universitaria civil y sus padres lo estamos viviendo con esa mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre que acompaña a todo comienzo importante», ha asegurado Felipe VI durante su discurso. Una frase con la que el Rey ha puesto palabras a un momento especialmente importante para la heredera al trono, que este año ha dado el salto a la universidad después de completar su formación secundaria y su etapa de preparación militar. La referencia de Felipe VI se ha producido precisamente durante un acto dedicado a la educación superior, un contexto en el que la experiencia de su propia familia servía como ejemplo para hablar de los cambios, los retos y las oportunidades que supone comenzar una nueva etapa académica.

La princesa de Asturias ha iniciado este curso sus estudios universitarios civiles en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursa el grado en Ciencias Políticas. Se trata de una etapa diferente a la formación que había seguido hasta ahora y que permitirá a Leonor desarrollar una parte de su preparación académica en un entorno universitario civil. El comienzo de este nuevo periodo supone también un cambio en su día a día, después de los últimos años marcados por su formación en el extranjero y posteriormente por su preparación en las Fuerzas Armadas. Felipe VI ha querido precisamente poner el foco en esa sensación que acompaña a cualquier familia cuando uno de sus hijos comienza una etapa nueva: la alegría por el camino que emprende y, al mismo tiempo, la incertidumbre propia de lo desconocido.

La intervención del monarca ha tenido lugar en el Campus Muralla del Mar de Cartagena, donde ha sido recibido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler. La ceremonia ha contado además con la representación de los rectores de distintas universidades españolas y ha servido para dar oficialmente el pistoletazo de salida al nuevo curso académico. En este escenario, Felipe VI ha defendido el papel de la universidad como un espacio fundamental no solo para adquirir conocimientos, sino también para desarrollar pensamiento crítico y capacidad de análisis.

El Rey ha aprovechado su discurso para alertar sobre uno de los grandes retos a los que se enfrentan actualmente los estudiantes: la enorme cantidad de información que reciben a diario y la dificultad de distinguirla de la desinformación. Citando a la filósofa Martha Nussbaum, Felipe VI ha recordado el riesgo de formar personas preparadas desde el punto de vista técnico pero que no desarrollen la capacidad de pensar por sí mismas. «Vivimos rodeados de información, pero también de un volumen ingente de desinformación», ha señalado, antes de advertir sobre el peligro de las conocidas como «cámaras de eco», espacios en los que las personas únicamente reciben contenidos que refuerzan sus propias ideas.

En este sentido, el monarca ha defendido que la universidad debe contribuir a transformar la información en conocimiento y ese conocimiento en criterio. Una reflexión que ha relacionado también con uno de los grandes fenómenos tecnológicos del momento: la inteligencia artificial. Felipe VI ha definido esta herramienta como una posibilidad extraordinaria, aunque ha insistido en la importancia de establecer límites y criterios éticos para su utilización. «La cuestión, por tanto, no es solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino para qué queremos utilizarla», ha afirmado durante su intervención.

La ciencia y la investigación han ocupado también un lugar destacado en las palabras del Rey, especialmente en una ciudad como Cartagena, estrechamente vinculada a la tradición científica y tecnológica. Felipe VI ha evocado la figura de Isaac Peral, inventor del submarino eléctrico, como ejemplo de perseverancia y de la importancia de la investigación para conseguir avances que puedan transformar la sociedad. El monarca ha subrayado que detrás de los grandes descubrimientos hay muchas horas de trabajo, estudio y esfuerzo, además de frustraciones que forman parte del propio proceso investigador.

Durante su discurso, Felipe VI también ha defendido la necesidad de contar con recursos y confianza para garantizar el desarrollo de la investigación y la enseñanza universitaria, así como una mayor conexión entre las universidades, el tejido empresarial y el ámbito internacional. «Para la buena salud de nuestro sistema universitario hacen falta recursos, confianza y autonomía para investigar, enseñar y pensar con libertad», ha señalado.