La Princesa Leonor llega a la Universidad Carlos III para iniciar sus estudios universitarios

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, inicia este lunes una nueva etapa en su formación como futura Jefa del Estado. La heredera al trono comienza sus estudios de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde se integrará como una alumna más tras completar los últimos tres años su instrucción militar en las academias de los tres ejércitos.

Fue a finales de abril cuando la Casa Real anunció la carrera elegida por la Princesa Leonor. Según indicó entonces Zarzuela, la decisión partió de la propia heredera, que contó con el visto bueno de Felipe VI y la Reina Letizia. La joven royal ha optado, como hiciera su padre en su día, por una universidad pública española, después de haber cursado el Bachillerato Internacional en Gales.

El grado escogido, Ciencias Políticas, tiene una duración de cuatro años. La Princesa Leonor cursará el mismo currículo que el resto de sus compañeros de promoción, compaginando las clases con sus obligaciones institucionales, tal y como ya viene haciendo en los últimos tiempos.

A diferencia de su padre, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) combinándolo con asignaturas de Ciencias Económicas, la Princesa de Asturias no descarta recibir en el futuro clases puntuales sobre materias específicas, especialmente relacionadas con el Derecho. Tampoco se descarta que, una vez concluido el grado, opte por cursar un máster, posiblemente en el extranjero, siguiendo así los pasos del actual monarca.