Leonor recibe una bienvenida muy ‘royal’ a la universidad: una marquesina con coronas, terciopelo y ‘trono’ propio

Septiembre trae consigo nuevos comienzos y, en el caso de la princesa Leonor, uno de los más importantes de los últimos años. La hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia está a punto de cambiar el uniforme militar por los apuntes, las clases y la vida universitaria. En unos días comenzará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, y lo hará con la intención de vivir esta etapa con la mayor normalidad posible. Aunque, visto lo visto, no se lo van a poner demasiado fácil.

Después de completar la formación militar que forma parte de su preparación como futura reina, Leonor afronta ahora una etapa completamente diferente. Por delante tiene aulas, trabajos, exámenes y compañeros de universidad. Su primer día está previsto para el próximo lunes, cuando tendrá lugar la presentación del título entre las 9:00 y las 10:30 horas. Como es lógico, contará con el dispositivo de seguridad correspondiente, aunque la intención es que su presencia en el campus altere lo menos posible la rutina universitaria. Pero hay algo que sí ha cambiado el guion. Y es que alguien ha decidido que la llegada de la heredera al trono merece una bienvenida bastante más especial que la habitual.

Una conocida página web ha preparado una marquesina de autobús dentro del campus que parece sacada directamente de una película de princesas. Y no precisamente de una escena en la que la protagonista intenta pasar desapercibida.

Lo primero que llama la atención es una gran corona que preside la decoración. A su alrededor aparecen otras cuatro de menor tamaño, en una clara referencia a la actual Familia Real. Todo ello acompañado por los colores corporativos de la empresa responsable de la acción y por una puesta en escena que no escatima en detalles. El banco de la marquesina, por ejemplo, ha sido completamente forrado con terciopelo azul. Un material y un color que parecen pensados para que Leonor no tenga que conformarse con el típico banco de autobús de toda la vida. El azul, además, está históricamente relacionado con la realeza, el poder y la exclusividad.

Y si las coronas y el terciopelo no fueran suficientes, todavía queda otro elemento muy reconocible en cualquier cuento de princesas: un gran espejo con marco dorado, colocado tanto en el interior como en el exterior de la marquesina. Porque una llegada real sin espejo dorado parece que se queda a medias. Pero el detalle que termina de dejar clara la intención de la decoración aparece en forma de mensaje. En el interior puede leerse: «Bienvenida a la uni, princesa».

Una frase que convierte una simple parada de autobús en una especie de recibimiento de cuento y que recuerda inevitablemente a Princesa por sorpresa. Solo falta que aparezca Julie Andrews para completar la escena. Todo ello ocurre mientras Leonor se prepara para afrontar su vida universitaria, intentando mantener un perfil lo más discreto posible. La heredera quiere estudiar, conocer a sus compañeros y vivir una experiencia universitaria lo más parecida posible a la de cualquier joven de su edad. El problema es que no todos los días llega una futura reina a clase