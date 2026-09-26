Marcos Llorente explota contra sus ‘haters’ en redes sociales y no se muerde la lengua: «Me la suda lo que digáis de mí»
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Es bien sabido que las publicaciones en redes sociales del futbolista Marcos Llorente suelen generar debate. El jugador del Atlético de Madrid ha sido criticado por diferentes aspectos de su vida, desde el uso de gafas con cristales de colores hasta su particular manera de entrenar en casa o su dieta. En resumen, hay pocos aspectos de la vida del futbolista que no hayan generado algún comentario en redes sociales. Después de mucho tiempo soportando críticas, Llorente ha compartido una extensa reflexión en sus redes sociales en la que no se ha mordido la lengua. Un mensaje contundente con el que responde a todos aquellos que han cuestionado sus publicaciones y su forma de entender determinados aspectos de la vida.
Apenas un mes después de darse a conocer la noticia de que abandonaba la Selección Española de fútbol, el jugador ha dejado claro que las críticas ya no le influyen tanto como antes y que el paso del tiempo le ha hecho generar una especie de coraza. Su comunicado comenzaba con una frase especialmente contundente: «A estas alturas, sinceramente, me la suda lo que digáis de mí o lo que habléis a mis espaldas. Hace años que dejé de preocuparme por las críticas. Sólo me importa lo que piensa la gente que realmente forma parte de mi vida». A esto sumaba: «De hecho, cuanto más habláis de mí, cuanto más vídeos hacéis y cuanto más intentáis desacreditar lo que comparto, más fuerza me dais».
Con el comienzo del mensaje, Llorente deja patente que, lejos de mostrarse afectado por lo que los usuarios suelen escribir sobre él, utiliza precisamente esas críticas a su favor. El futbolista asegura que «cada crítica hace que mi mensaje llegue un poco más lejos». No es la primera vez que sus publicaciones generan controversia. Su posicionamiento le ha valido tanto seguidores como detractores y ha provocado numerosos comentarios y debates en redes sociales. Sin embargo, por sus palabras, todo ello parece tener cada vez menos importancia para él.
«Pretendo que la gente piense por sí misma»
El mensaje continúa con una reflexión sobre el objetivo que persigue con sus publicaciones. «Hay algo que me gusta todavía más: cada vez veo a más gente cuestionándose cosas. Preguntando. Investigando. Dejando de aceptar determinadas ideas simplemente porque llevan toda la vida escuchándolas. Y eso es precisamente lo que busco», asegura.
Llorente insiste en que no pretende que sus seguidores acepten sus palabras sin cuestionarlas. «No pretendo que nadie crea ciegamente en lo que digo. Pretendo que la gente piense por sí misma, que se haga preguntas y que busque respuestas», explica.
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Una de las frases que más ha llamado la atención de su reflexión llega poco después: «Yo ya me he ganado la vida. No necesito hacer esto». Con estas palabras, el futbolista deja claro que, según explica, no necesita utilizar sus redes sociales para ganarse la vida y que continúa compartiendo este tipo de contenidos por una cuestión personal. «Lo hago porque me sale de dentro. Porque creo en lo que estoy compartiendo y porque sé que hay personas que están perdidas, buscando respuestas y necesitan escuchar otras perspectivas», continúa.
«Me hacéis un favor»
Llorente tampoco se ha olvidado de quienes elaboran vídeos o publicaciones para criticar sus opiniones. De hecho, lejos de pedir que dejen de hacerlo, les anima a continuar: «¿Que no os gusta lo que digo? Perfecto. ¿Queréis criticarme? Adelante. ¿Queréis hacer vídeos hablando de mí? Hacedlos, me hacéis un favor». El motivo, según explica el futbolista, es que toda esa atención termina aumentando el alcance de aquello que comparte. «Porque mientras vosotros habláis de mí, mi mensaje sigue llegando a más gente», sentencia.
Y termina su reflexión volviendo a una de las ideas que atraviesan todo el mensaje: cuestionar lo establecido. «Y lo más importante: cada vez hay más personas que empiezan a cuestionar lo establecido. Así que podéis seguir hablando, a mí me resbala», asegura. En la última parte de su publicación, Llorente vuelve a reivindicar su manera de actuar y deja claro que no tiene intención de cambiarla por las críticas: «Mi vida no gira alrededor de vuestra opinión y, sinceramente, sois insignificantes dentro de ella». El futbolista concluye con una declaración de intenciones: «Yo voy a seguir aprendiendo, investigando, compartiendo y haciendo preguntas. Esto no ha hecho más que empezar».
Desde entonces, el futbolista ha optado por mantener esta línea en sus redes sociales, donde combina su faceta deportiva con reflexiones personales y contenidos que, en más de una ocasión, han provocado debate. Con este último mensaje, Marcos Llorente deja claro que las críticas no parecen haber cambiado su forma de pensar.
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