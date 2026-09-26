Scarlett Johansson, actriz (41 años): «Tu autoestima jamás debería fluctuar en función del aplauso exterior; si dejas que el público defina tu valor, estarás a su merced»

Scarlett Johansson comenzó a trabajar como actriz cuando todavía era una niña y, con el paso de los años, se convirtió en una de las intérpretes más reconocidas de Hollywood. El éxito, sin embargo, también la ha situado durante décadas bajo la mirada constante del público, la prensa y la industria cinematográfica. «Tu autoestima jamás debería fluctuar en función del aplauso exterior; si dejas que el público defina tu valor, estarás a su merced» encaja con una trayectoria marcada por la exposición pública, las críticas sobre su físico y la decisión de mantener determinados aspectos de su vida lejos de los focos.

Una carrera desde la infancia

Scarlett Johansson nació en Nueva York en 1984 y comenzó a actuar profesionalmente siendo muy joven. Su primera aparición cinematográfica llegó con North en 1994, cuando tenía nueve años. Dos años después obtuvo su primer papel protagonista en Manny & Lo, una interpretación que le valió una nominación a los Independent Spirit Awards.

El éxito también tiene un precio

La fama de Scarlett Johansson creció todavía más cuando comenzó a interpretar a Natasha Romanoff, conocida como Black Widow, dentro del universo cinematográfico de Marvel. El personaje la convirtió en una estrella internacional y sus películas alcanzaron enormes cifras de audiencia, pero la exposición también multiplicó el interés sobre su apariencia y su vida personal.

En diferentes entrevistas, Scarlett Johansson ha hablado sobre los estándares de belleza a los que se enfrentó durante sus primeros años en Hollywood. En 2022 recordó, por ejemplo, sus experiencias durante la adolescencia con el acné y cómo la percepción de la belleza había influido en su relación con su propia imagen. También explicó que la maternidad había cambiado su manera de entender su cuerpo y sus prioridades.

La relación entre Scarlett Johansson y la industria tampoco ha estado exenta de enfrentamientos. En 2021, la actriz demandó a Disney por el estreno simultáneo de Black Widow en cines y streaming, argumentando que esa estrategia afectaba a las condiciones económicas pactadas en su contrato. El conflicto terminó con un acuerdo entre ambas partes.

El episodio mostró otra faceta de su relación con Hollywood, ya que demostró que una actriz puede utilizar su posición para defender aquello que considera que corresponde a su trabajo. La cuestión no estaba relacionada con recibir más o menos aplausos, sino con hacer valer unas condiciones profesionales que consideraba acordadas.