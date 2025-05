Scarlett Johansson recuerda el pesimismo que había en el rodaje de ‘Los Vengadores’: «Parecíamos locos»

El cine de Marvel ha recuperado cierto esplendor tras el estreno de Thunderbolts y su esperanza definitiva, pasa por un gran taquillazo veraniego de la mano de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Sin embargo, al igual que el estudio ha vivido unos años repletos de altibajos con sus últimas producciones, sus primeras apuestas cinematográficas tampoco tenían una seguridad férrea de éxito. De hecho y tal como acaba de confesar Scarlett Johansson, en realidad las estrellas principales de este UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) dudaban de la buena acogida de Los Vengadores (2012) en la taquilla y sobre todo, de una respuesta positiva por parte de la prensa especializada.

Debemos tener en cuenta que, aunque hoy reunir a un buen grupo de superhéroes funcione casi como un seguro de vida económico en el box office, hace más de una década existían serias dudas sobre cómo se podrían llegar a compaginar tantos personajes icónicos únicamente en un filme. Las dudas no eran infundadas ni gratuitas, ya que en el propio subgénero existían antecedentes donde las agrupaciones superheroicas y acumulación de villanos habían fracasado, como es el ejemplo de Spider-Man 3 (2007), Batman y Robin (1997) o X-Men: La decisión final (2006). No obstante, Los Vengadores terminaría funcionando como la confirmación definitiva del futuro de un cosmos cinematográfico que acumula ya más de 30.000 millones de dólares en la recaudación mundial. El triunfo del grupo de Thor y compañía eso sí, se fue gestando ya con el brillo en la cartelera de Iron Man (2008) y con las pequeñas incursiones de títulos individuales como Thor (2011) O Capitán América: El primer vengador (2011). La victoria o la derrota en el aspecto comercial de las superproducciones a veces depende de los contextos y de variables que no se pueden controlar, por lo que a pesar de esa expectación, los actores en el set imaginaban lo peor tal y como recuerda la actriz que dio vida a la Viuda Negra.

‘Los Vengadores’: el comienzo de todo

Con Natasha Romanoff como personaje, Scarlett Johansson es una de las actrices que más ha aparecido a lo largo del UCM. De hecho, tras su despedida en Vengadores: Endgame (2019), desde la casa de las ideas entendieron que su rol merecía tener una cinta en solitario que se ubicó cronológicamente entre los eventos de Capitán América: Civil War (2016) y Vengadores: Infinity War (2018).

Ahora, en su última entrevista la intérprete ha recordado lo nerviosos que estaban en el set mientras rodaban la primera película de una saga de títulos (cuatro largometrajes) que se encuentran dentro del Top 20 de filmes más taquilleros de la historia del cine.

«Cuando hicimos la primera Vengadores, ninguno de nosotros sabía cuál sería el potencial», comenzaba explicándole la actriz a Variety. Después, Johansson profundizó en esas dudas que partían sobre todo del diferente «tono» con el que se sentían alguno de los personajes de la historia: «Iron Man fue un éxito masivo. Fue enorme. Construyó el estudio de Marvel. Iron Man 2 también fue exitoso. Estaba Thor, pero ese personaje se sentía como si fuera de un universo completamente diferente. Era un tono muy diferente de las películas de Iron Man. La película del Capitán América también tenía su propia identidad. Cuando agregaron a todos los personajes juntos, más Hulk y Ojo de Halcón, simplemente se sintió como un gran desastre para ser honesta. Incluso en el ser se sintió demente. Todos parecíamos locos. ¿Qué estábamos haciendo?».

Finalmente, la película dirigida por Joss Whedon terminó recaudando 1.520 millones de dólares y a día de hoy, se mantiene en el puesto Nº 12 de las cintas con más recaudación en la historia del séptimo arte. La salida de Johansson del ecosistema narrativo de dicha IP no fue digamos especialmente buena, siendo no pocos los que tras la vuelta de Robert Downey Jr. han especulado con otro regreso para su personaje. Sin embargo, la actriz de Lost in Translation (2003) ha dejado bastante claro en más de una ocasión que no piensa volver al UCM.

Se enfrentará a Marvel este verano

Cuando Disney decidió estrenar durante la pandemia de forma simultánea Viuda Negra en cines y Disney +, Scarlett Johansson denunció a la compañía porque esa presencia del filme en el streaming perjudicó las ventas tickets de la cinta en salas y por tanto, a su salario final relacionado con la taquilla de la película. Finalmente, la casa del ratón acordó con la estrella un precio y el asunto no terminó en los tribunales.

Ahora el destino ha querido que Johansson protagonice Jurassic World: El renacer, con un estreno (2 de julio) semanas antes de la llegada de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio). ¿Conseguirá la actriz recaudar más que su antigua familia superheroica?