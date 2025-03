Scarlett Johansson vuelve a negar los rumores sobre su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel

Scarlett Johansson no se despidió de la mejor de las maneras del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Su personaje fue uno de los tantos sacrificios que los Vengadores tuvieron que hacer para derrotar a Thanos, aunque después la neoyorquina protagonizó su primera-y única-cinta en solitario dentro del cosmos de largometrajes ideados por Kevin Feige. Viuda negra (2021) llegó a las salas de cine en plena pospandemia, con un estreno simultáneo en Disney + que terminaría en una demanda al estudio por parte de la actriz, la cual consideraba que esa estrategia le había llevado a perder dinero de su contrato vinculado a la venta de entradas en la taquilla. Finalmente, todo terminó en un acuerdo fructífero para ambas partes. Pero ahora, con la vuelta de Robert Downey Junior al aparato superheroico y con los rumores que apuntan a que volveremos a ver a Chris Evans…¿existe alguna posibilidad de ver a Scarlett Johansson de regreso al género que la vio brillar comercialmente en Marvel? La intérprete ha vuelto a negar la mayor, por muchos que la rumorología lleve a pensar en un reencuentro generalizado para su casting principal en próximas entregas.

«Nunca digas nunca» es un adagio que deberían tener muy presente algunas de las estrellas de Hollywood. Ya que tras una carrera por el Oscar en la que Robert Downey Junior renegó en reiteradas ocasiones de su trayectoria actoral como Iron Man, el año pasado firmó un inesperado regreso para dar vida al villano Doctor Doom. Por eso y, acostumbrados a las inequívocas sorpresas de una compañía que siempre pretende dejar con la boca abierta al público en el patio de butacas engañándonos incluso con falsos tráilers, las últimas declaraciones de Johansson deberían cogerse con pinzas. Porque al igual que sucede con la oscarizada figura de Oppenheimer, la protagonista de Historia de un matrimonio podría volver a la vereda de la major dando vida a un personaje diferente o por qué no, a una versión alternativa de Natasha Romanov.

Mientras los fans claman por tener de nuevo a Scarlett Johansson de regreso a Marvel, por el momento tendremos que conformarnos con especular entre dientes, sobre que este sea uno de los grandes secretos que la casa de las ideas reserva para Vengadores: Doomsday o Vengadores: Secret Wars.

Scarlett Johansson y su regreso a Marvel

En su última entrevista, Scarlett Johansson ha sido nuevamente preguntada por un hipotético regreso a Marvel y claro, la dos veces nominada al premio de la Academia ha sido tajante con esa constante vinculación al personaje de la espía rusa:

«Natasha está muerta. Está muerta. Está muerta. ¿De acuerdo?», le explicaba a la revista InStyle. La actriz reflexionó un poco más sobre el tema, apuntando a que el personaje necesita descansar en paz: «Simplemente no quieren creerlo. Dicen ‘¡Pero podría regresar!’ Mira, creo que el equilibrio de todo el universo está en sus manos. Vamos a tener que dejarla ir. Ella salvó al mundo. Déjenla tener su momento de heroína». Johansson ha participado en ocho películas de Marvel y en su futuro más inmediato, su futura filmografía no parece ir encaminada a volver al cine de superhéroes. Pero teniendo en cuenta tanto la vuelta de Junior, como la reaparición de los hermanos Russo tras las cámaras, ver de nuevo a Johansson en realidad no suena tan extraño. ¿Podremos ver a los Vengadores originales defender una vez más a la tierra en alguna de las próximas superproducciones del UCM?

Rival en la taquilla para Disney

No contenta con no aparecer (al menos de momento) en el futuro Marvel, Scarlett Johansson será una rival directa de Feige y sus creativos cuando este verano estrene la esperada Jurassic World: El renacer. La intérprete formará parte de esta continuación/reboot de la saga de Universal Pictures, la cual se estrenará el 2 de julio con menos de un mes de diferencia respecto a la superproducción marvelita del año, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, programada para llegar a las salas el día 25 de julio.

Este mismo 2025, Johansson estará en el increíble reparto de The Phoenician Scheme, lo último de Wes Anderson. No obstante, para poder verla en Featherwood de Andrea Arnold y en Bride de Sebastián Lelio, sus fans deberán esperar al menos, hasta 2026. Antes del filme sobre Los Cuatro Fantásticos, el UCM proyectará en cines Thunderbolts, pocos meses después del último fracaso que ha supuesto para la taquilla la reciente Capitán América: Brave New World.