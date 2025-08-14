Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Austria del Mundial de MotoGP 2025 Este apasionante GP de Austria del Mundial de MotoGP 2025 se celebrará en el Red Bull Ring Marc Márquez continúa siendo el líder de la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP 2025 regresa con este apasionante GP de Austria, que corresponde a la decimotercera jornada del campeonato, y que se celebra en el Red Bull Ring. Allí, Marc Márquez intentará conquistar su sexta victoria consecutiva y acercarse así a un nuevo título. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo con todo tipo de detalles lo que suceda en el GP de Austria.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Austria: todos los horarios

Viernes 15 de agosto

El GP de Austria del Mundial de MotoGP 2025 comenzará este viernes 15 de agosto en el Red Bull Ring con las primeras sesiones de entrenamientos libres y las prácticas de las tres categorías. Los pilotos comenzarán a familiarizarse con este mítico trazado para poder afrontar de la mejor manera el resto del fin de semana.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 16 de agosto

El sábado 16 de agosto empezará lo realmente importante de este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2025. Y es que primero seguirán con los entrenamientos libres, pero posteriormente se producirán las clasificaciones para el GP de Austria. Además, como colofón final se celebrará la carrera al sprint de la categoría reina en el Red Bull Ring, por lo que se repartirán los primeros puntos de la jornada.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:50 – 13:05 horas – Q2 Moto3 – 13:15 – 13:30 horas.

Q1 Moto2 – 13:45 – 14:00 horas – Q2 Moto2 – 14:10 – 14:25 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Austria – 15:00 – 15:45 horas – 14 vueltas.

Domingo 17 de agosto

El colofón final del fin de semana llegará el domingo 17 de agosto en el Red Bull Ring con las carreras de las tres categorías. Marc Márquez buscará un nuevo triunfo, la sexta victoria consecutiva, y el resto de pilotos de la parrilla tratarán de cortar esa racha del de Cervera. La carrera del GP de Austria del Mundial de MotoGP 2025 está programada para que comience a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se tendrán que dar un total de 28 vueltas.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 23 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Austria – 14:00 horas. 28 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Austria de MotoGP 2025 online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra en este apasionante Mundial de MotoGP 2025 fue Dazn. Esto significa que todas las prácticas, entrenamientos libres, clasificaciones, carrera al sprint y Grandes Premios, como este GP de Austria, se podrán ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene habilitado en diferentes plataformas. Hay que destacar que este canal es de pago y los aficionados a este deporte tendrán que estar suscritos para disfrutar de todo lo que ocurra en el Red Bull Ring.

Por otro lado, todos aquellos amantes de la velocidad y de este deporte, así como los seguidores de Marc Márquez y del resto de pilotos españoles, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Austria del Mundial de MotoGP 2025 a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tendrá disponible su página web para acceder con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este fin de semana en el GP de Austria del Mundial de MotoGP 2025. Publicaremos las crónicas de las diferentes pruebas que se celebren en el Red Bull Ring y también las reacciones relevantes que se produzcan en Austria.

Dónde escuchar por radio el GP de Austria

Todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión todo lo que suceda en el GP de Austria del Mundial de MotoGP 2025 a lo largo del fin de semana deben saber que también podrán escucharlo por la radio. Emisoras como RNE, Cope, Radio Marca, Onda Cero o la Ser conectarán con el Red Bull Ring para contar todo lo que esté ocurriendo durante la carrera que se celebra en Austria.

Circuito del GP de Austria de MotoGP

El Red Bull Ring, situado en la villa de Spielberg, Austria, será el escenario donde se celebre este fin de semana el apasionante GP de Austria que corresponde a la decimotercera jornada del Mundial de MotoGP 2025. Este recinto fue inaugurado en 1969 y lleva formando parte del calendario de forma fija desde 2016. Tiene un total de 11 curvas, con ocho de derecha y tres de izquierda, además de tener un ancho de pista de 12 metros. En total consta de 4,35 kilómetros y la vuelta rápida histórica en carrera la consiguió Pecco Bagnaia en 2024 cuando detuvo el cronómetro en 1:29:519.