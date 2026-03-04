Mariano Sánchez, carnicero: «Mucho cuidado si vas a comprar carne picada a primera hora del día»

En los tiempos que corren, con la vida ajetreada y las prisas del día a día, muchos recurren a los supermercados para hacer la compra semanal. Sin embargo, hay quienes aún confían en las carnicerías de barrio, esos negocios de toda la vida donde uno puede hablar directamente con el carnicero, pedir recomendaciones y asegurarse de llevarse un buen corte.

Entre los productos más demandados, la carne picada ocupa un lugar destacado: es versátil, rápida de cocinar y presente en infinidad de recetas, desde unas albóndigas caseras hasta una buena salsa boloñesa.

Pero, ¿sabías que hay un detalle importante a tener en cuenta si compras carne picada a primera hora? Mariano Sánchez, carnicero de profesión y conocido en redes sociales como @el_as_carnicero, se ha hecho viral en TikTok tras compartir un truco que puede marcar la diferencia entre llevarte la cantidad que pagaste o perder parte del producto.

Según explica, hay algo que muchas personas ignoran: el estado de la picadora al momento de hacer la compra puede afectar directamente al peso de la carne que te llevas.

Lo que debes saber a la hora de comprar carne picada

Mariano, con años de experiencia en la carnicería y una gran comunidad en redes, ha decidido compartir un aspecto del oficio que normalmente pasa desapercibido. En un vídeo que ha acumulado miles de visualizaciones, lanza una advertencia muy clara: “Mucho cuidado si vas a comprar carne picada a primera hora del día o justo cuando la carnicería vuelve a abrir por la tarde».

¿La razón? En esos momentos, lo más probable es que la picadora esté recién limpiada. Y esto, aunque parezca un detalle menor, tiene una consecuencia directa sobre la cantidad real de carne que terminas recibiendo.

Cuando la picadora está completamente limpia, es decir, sin restos de grasa ni carne de usos anteriores, las cuchillas y la placa de acero por donde pasa el producto tienen más fricción.

Esto no sólo hace que el proceso de picado sea menos fluido, sino que obliga al carnicero a tener mucho más cuidado, ya que si intenta aprovechar al máximo la pieza de carne podría dañar la máquina.

Lo que sucede, según explica Mariano, es que parte de la carne que debería salir picada se queda adherida en el interior de la máquina. Como el carnicero no puede forzar demasiado el mecanismo, esa cantidad, aunque pequeña, representa una diferencia: has pagado, por ejemplo, 300 gramos, pero lo que realmente te llevas puede ser algo menos.

No por mala fe del profesional, sino simplemente por el funcionamiento del equipo y el momento del día en que haces la compra.

Y es que cuando la máquina lleva ya varias tandas de carne picada, la grasa natural que queda en su interior facilita el proceso, actúa como lubricante y permite aprovechar mejor cada gramo. Las cuchillas se deslizan con mayor facilidad y se minimizan las pérdidas.

Este tipo de advertencias, lejos de generar desconfianza, tienen el valor de reforzar la relación de confianza entre el consumidor y el carnicero. Mariano insiste en que muchos compañeros del gremio actúan con total honestidad, incluso compensando de más si saben que se ha perdido algo en el proceso. Pero también reconoce que no todos los clientes son conscientes de estos pequeños detalles técnicos que pueden alterar la percepción del servicio recibido.

Además, como él mismo explica, su intención no es criticar a nadie ni generar polémica, sino simplemente informar. Muchos piensan que al pedir 250 o 300 gramos de carne picada, el peso que se les entrega debería ser exacto al miligramo, cuando en realidad hay factores mecánicos que influyen. No es una estafa, sino una cuestión práctica. Y cuanto más sepamos como consumidores, mejores decisiones podremos tomar.

¿Cuál es la mejor?

La mejor carne para picar depende del uso culinario, pero en general, una mezcla equilibrada entre magro y grasa da excelentes resultados. Para preparaciones jugosas como hamburguesas o albóndigas, una combinación de aguja o falda de ternera con un poco de papada de cerdo es ideal.

Si buscas una opción más magra, el magro de cerdo o la babilla de ternera funcionan bien, aunque pueden quedar más secas. También se puede usar pollo o pavo para alternativas más ligeras. Lo importante es mantener un balance: aproximadamente 80% carne magra y 20% grasa para lograr buena textura y sabor.

La próxima vez que vayas a la carnicería y pidas carne picada, recuerda este detalle aparentemente insignificante. Saber en qué momento del día hacer tu compra puede ayudarte a aprovechar mejor tu dinero y obtener exactamente lo que necesitas para tu receta.