Ibai Llanos carga contra Pedro Sánchez por una «infracción»: puede pagar hasta 750.000 euros de multa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra el streamer Ibai Llanos por una presunta infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La decisión se remonta al pasado 19 de febrero y se refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas para los denominados «usuarios de especial relevancia».

Según los datos que hemos recogido, el expediente se basa en la posible vulneración del artículo 94 de la citada ley, que regula las obligaciones específicas en materia de identificación de contenidos publicitarios. En concreto, la CNMC considera que durante la presentación de los artistas participantes en la próxima edición de La Velada del Año 2025 aparecieron latas de una conocida marca de refrescos sin que se señalizara de forma expresa su carácter publicitario. La supuesta infracción se habría prolongado durante un período continuado de un mes.

Ibai Llanos arremete contra Sánchez

Tras conocerse esta noticia, Ibai Llanos reaccionó en sus redes sociales con un mensaje en tono irónico en el que mencionaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «¿Cómo le haces esto a un hermano?». En la misma publicación, y respondiendo a la pregunta de un seguidor sobre el motivo del expediente, el creador de contenido explicó que la causa estaría relacionada con la aparición de latas de Coca-Cola durante la presentación, sin la correspondiente etiqueta identificativa de publicidad. «Pongo aquí #publi por si acaso», añadió también con ironía.

La apertura de un expediente no implica, por el momento, la imposición de una sanción. De acuerdo con el procedimiento administrativo, la CNMC dispone de un plazo máximo de 12 meses para resolver el caso. Durante ese tiempo, el organismo regulador deberá analizar los hechos y determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad y la cuantía de una eventual multa.

Hay en juego 750.000 euros

La Ley General de Comunicación Audiovisual contempla para las infracciones graves sanciones económicas que oscilan entre los 30.000 y los 750.000 euros. Será la CNMC la encargada de fijar la cifra concreta, en función de los criterios establecidos por la normativa, entre ellos la gravedad de los hechos, la duración de la conducta y la posible reiteración.

Asimismo, antes de que se dicte una resolución definitiva, Ibai Llanos podrá presentar alegaciones en el plazo de un mes desde la notificación formal del expediente, tal y como recoge la legislación vigente y ha señalado el propio diario que adelantó la información.

La normativa define como «usuarios de especial relevancia» a aquellos creadores de contenido que superan determinados umbrales de impacto económico y social. En concreto, deben haber obtenido ingresos brutos superiores a 300.000 euros anuales, contar con más de un millón de seguidores en una sola plataforma y ejercer responsabilidad editorial sobre la selección y organización de los contenidos que difunden.

El expediente se produce en un momento de gran visibilidad para el streamer vasco, inmerso en la preparación de una nueva edición de La Velada del Año, el evento de boxeo amateur entre creadores de contenido que ha logrado cifras récord de audiencia en sus anteriores convocatorias. Incluso antes del anuncio oficial de los combates, la edición de 2025 ya está generando expectación.

La nueva Velada del Año

En los últimos días, Ibai Llanos ha compartido avances sobre la organización del evento. En uno de sus vídeos publicados en TikTok, grabado durante la participación en un próximo contenido del creador estadounidense MrBeast, se produjo un intercambio que ha alimentado las especulaciones sobre un posible combate internacional.

Durante la grabación, Llanos preguntó al también streamer estadounidense IShowSpeed con quién le gustaría pelear en un evento de boxeo. La respuesta fue directa: señaló al propio Ibai como posible rival. El español reaccionó inicialmente con incredulidad, aunque su interlocutor defendió la lógica del enfrentamiento, argumentando que ambos tienen una estatura similar y que, aunque el vasco lleva tiempo entrenando, el duelo podría resultar equilibrado desde el punto de vista mediático.

Ibai reconoció que, en su opinión, no partiría como favorito en un combate de esas características, pero terminó aceptando la propuesta en tono distendido, lo que desató un intenso debate entre sus seguidores. Por el momento, no existe confirmación oficial de que el empresario español vaya a subirse al ring en la próxima edición de La Velada del Año, pero el intercambio ha abierto la puerta a nuevas hipótesis.

Desde una perspectiva estrictamente mediática, un enfrentamiento entre ambos encajaría en la línea de combates de alto impacto que caracterizan el evento. Tanto Ibai Llanos como IShowSpeed cuentan con una proyección internacional y comunidades digitales de tamaño comparable, lo que podría traducirse en una elevada expectación global.

Mientras tanto, el foco inmediato se sitúa en el procedimiento abierto por la CNMC. El desenlace dependerá del análisis jurídico de los hechos y de las alegaciones que pueda presentar el creador de contenido. Hasta que se dicte una resolución firme, el expediente se mantiene en fase de instrucción y no comporta, por ahora, sanción alguna.