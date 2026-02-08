Sale a la luz el secreto de Ibai Llanos para perder peso (y no es Ozempic)

La vida de Ibai Llanos ha cambiado por completo en los últimos años gracias a la enorme bajada de peso que ha tenido, algo que le ha llevado a tener una salud mucho mejor que antes. De este tema ha hablado en una entrevista reciente con Jordi Wild, al que ha contado los kilos que ha perdido en todo este tiempo, el método que ha ido siguiendo y los motivos que le llevaron a tomárselo por primera vez en serio.

Tal y como ha recordado, con sus anteriores hábitos alimenticios y el poco (o ningún) ejercicio que hacía, su peso era una enorme carga (nunca mejor dicho) y le provocaba problemas de salud. Entre ellos estaba el no poder dormir de forma cómoda, ya que padecía de apnea del sueño (cuando se corta la respiración por unos segundos) y hasta le advirtieron de que podría morir en el futuro si no bajaba de peso, puesto que ante cualquier otra enfermedad su cuerpo estaría mucho más débil.

Además de recurrir a la ayuda de profesionales del deporte y la nutrición, también invirtió una importante cantidad de dinero en tener su propio gimnasio en casa. En sus primeros vídeos del cambio físico explicaba que era a las 11 de la mañana cuando se ponía manos a la obra con los ejercicios.

Aunque los ejercicios de fuerza son fundamentales, Ibai Llanos reconoce que hay otra actividad que le ha ayudado más a conseguir su objetivo. «Lo que más me ayudó fue caminar. Salía todos los días por Sant Cugat y, con 6000 o 7000 pasos al día, fui perdiendo peso», le decía a Jordi Wild.

Sobre la comida, Ibai también contó con ayuda profesional que le dio consejos básicos para tener una alimentación equilibrada: «Empecé a buscar lo que más me nutría: carne, pescado, verduras, fibra, huevos…»

Aunque estuvo siempre apoyado por los suyos y sus seguidores, era imposible que mantuviese siempre la moral por las nubes, por eso ha admitido que tuvo momentos de debilidad: «Me apetecía comer más… Pensaba: ‘A la mierda, ahora me voy a comer siete donuts’».

Ibai Llanos habla del Ozempic

«La gente tampoco es muy consciente de lo que es, o sea, yo creo que hay mucha gente en TikTok, sobre todo, y en Twitter y en redes sociales, que se cree que tú te pinchas y adelgazas y eso es una ayuda saciante, pero igualmente tienes que seguir haciendo cosas para perder peso», advierte en su charla el streamer.

«Además, tengo un problema en el ojo izquierdo de vista, que yo veo muy poco, que a mí todo este tipo de medicamentos y de operaciones a mí me generan mucho respeto por el tema de posibles efectos secundarios», confesaba.

Sobre si ha utilizado el famoso Ozempic, lo niega en rotundo: «Es una cosa que para mí era la última alternativa, para mí era lo último, si ya estoy que no me queda otra, inyección, bajo también recomendación médica. También, obviamente, todo el tema de efectos secundarios, de pinchazos y tal, que un profesional nos lo diga, nos lo recete y nos lo cuente, porque al final en redes sociales hay fake news, advierte.