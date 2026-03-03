Horario del partido Real Sociedad - Athletic: cuándo es y cómo ver en directo por televisión las semifinales de la Copa del Rey.

La Real Sociedad y el Athletic Club pelean por el último billete disponible para la final de la Copa del Rey que se jugará en el Estadio de La Cartuja. Los de San Sebastián ganaron en la ida por 0-1, por lo que ahora sólo tienen que defender en el Reale Arena la ventaja que tienen en el global de la eliminatoria para pelear por el título. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el derbi vasco.

A qué hora juega el Real Sociedad – Athletic Club de la Copa del Rey

La Real Sociedad recibe al Athletic Club en el Reale Arena para disputar el partido que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto txuri-urdin consiguió ganar en la ida por 0-1 en San Mamés gracias al solitario tanto de Beñat Turrientes. Los donostiarras tienen todo de cara para estar en la gran final de La Cartuja que se jugará el próximo mes de abril, pero tendrán que defender ese resultado en su casa ante un cuadro rojiblanco que va a ir con todo para remontar la eliminatoria.

Horario y cuándo se juega el Real Sociedad – Athletic Club de semifinales de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este frenético Real Sociedad – Athletic Club correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey para este miércoles 4 de marzo. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha fijado este derbi vasco entre donostiarras y bilbaínos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Reale Arena.

Dónde ver el Real Sociedad – Athletic Club en directo por TV: canal y en vivo online

Los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país diferentes partidos de esta competición y de manera íntegra estas rondas finales, fueron Movistar+ y RTVE. Este apasionante Real Sociedad – Athletic Club de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ y La1. El primero de ellos forma parte de la plataforma privada de pago, mientras que gracias al segundo canal todos los amantes del fútbol español podrán ver este derbi vasco gratis en abierto por TV.

Todos los aficionados del conjunto txuri-urdin, hinchas del cuadro rojiblanco y los seguidores de las diferentes competiciones de nuestro país pueden ver en directo en streaming y en vivo online el Real Sociedad – Athletic Club que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey mediante las apps de Movistar+ o RTVE Play. Ambas aplicaciones se pueden descargar en móviles, tablets y smarts TVs. Las webs de ambos medios también estarán disponible para retransmitir todo lo que suceda en el Reale Arena y se podrá acceder a ellas con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en este derbi vasco de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Sociedad – Athletic Club desde una hora antes del inicio y cuando termine publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde el Reale Arena.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Sociedad – Athletic Club

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes vascos que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE narrarán todo lo que suceda en este Real Sociedad – Athletic Club que se juega en el Reale Arena.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Sociedad – Athletic Club

El Reale Arena, conocido anteriormente como Anoeta, está ubicado en el barrio de Amara, en San Sebastián. Este campo acogerá este frenético Real Sociedad – Athletic Club de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde se espera que los 40.000 asientos estén ocupados con una afición entregada para animar a los suyos a conservar la ventaja en el global de la eliminatoria para sacar el billete para la gran final del torneo, que será el 18 de abril en La Cartuja.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado César Soto Grado para que dirija la contienda en este vibrante Real Sociedad – Athletic Club de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Jorge Figueroa Vázquez estará controlando todo en el VAR, por lo que será el responsable para revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan y que se le escapen a su compañero, por lo que tendría que avisarle si lo considera necesario para que vaya a analizar las acciones en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Reale Arena.