¿Valen doble los goles fuera de casa en la Copa del Rey?

La respuesta es no. En Copa del Rey, los goles marcados fuera de casa no tendrán valor doble. Esta decisión tomada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se mantiene vigente desde la temporada 2021/2022, sigue la línea adoptada por la UEFA en las competiciones europeas y busca fomentar un juego más ofensivo y emocionante en esta etapa crucial del torneo. Entonces, el Real Madrid deberá ir a por todas en Anoeta y en el Bernabéu.

Las semifinales de la Copa del Rey son la única instancia que se juega a ida y vuelta en el actual formato del torneo, lo que las convierte en una fase particularmente intensa y decisiva. Con la eliminación del valor doble de los goles como visitante, se espera que los equipos adopten estrategias más arriesgadas y ofensivas, tanto en casa como fuera, lo que podría resultar en encuentros más atractivos para los aficionados.

En caso de que, tras los 180 minutos reglamentarios (90 minutos en cada partido), el marcador global quede empatado, se procederá a jugar una prórroga de 30 minutos, como ya le pasó al Real Madrid ante el Celta de Vigo en octavos. Si al término de este tiempo extra la igualdad persiste, el equipo que avanzará a la final se decidirá mediante una tanda de penaltis, añadiendo así un elemento adicional de emoción y tensión a estas eliminatorias.

La Copa del Rey se adapta a la UEFA

Esta modificación en el reglamento no solo afecta a la dinámica de juego, sino que también influye en la preparación táctica de los equipos. Los entrenadores deberán adaptar sus estrategias, considerando que ya no existe la ventaja adicional de marcar goles fuera de casa. Esto podría llevar a planteamientos más audaces, especialmente por parte de los equipos visitantes, que ya no tendrán el incentivo extra de buscar goles a toda costa en campo contrario.

Por ejemplo, véase la ida de la semifinal entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en Montjuïc. El martes, los dos equipos empataron a cuatro. Si la norma de goles fuera de casa se hubiera mantenido, los culés lo habrían tenido muy crudo en el Metropolitano. Si la norma habría persistido, los barcelonistas deberían de ganar por más de dos goles en Madrid. Sin embargo, con el nuevo reglamento, un 0-1 les valdría para validar su tíquet para La Cartuja.

La decisión de la RFEF de mantener esta regla se alinea con una tendencia global en el fútbol de buscar mayor equidad y espectáculo en las competiciones. Al eliminar el valor doble de los goles como visitante, se busca que los equipos compitan en igualdad de condiciones, independientemente de si juegan en casa o fuera, lo que en teoría debería resultar en eliminatorias más justas y emocionantes.

Además, esta normativa podría tener un impacto significativo en el desarrollo de las semifinales. Históricamente, muchos equipos adoptaban una postura más conservadora cuando jugaban fuera de casa, priorizando la defensa y buscando aprovechar los contraataques. Con la nueva regla, es posible que veamos partidos más abiertos desde el inicio, con ambos equipos buscando activamente el gol sin el temor adicional de conceder un tanto de «doble valor» en casa.

El cambio también afecta a la forma en que los aficionados y los medios analizan los resultados de los partidos de ida. Anteriormente, un empate o incluso una derrota por la mínima con gol a favor como visitante podía considerarse un buen resultado. Ahora, estos análisis deberán ajustarse, centrándose más en el marcador puro y en las sensaciones generales del juego.