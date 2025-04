El ex futbolista francés Christophe Dugarry ha generado una gran polémica tras lanzar duras críticas al Real Madrid por su actitud en la final de la Copa del Rey frente al Barcelona. Conocido por su franqueza, el futbolista que fracasó como culé cuestionó abiertamente la campaña de presión que, según él, el club blanco ejerció sobre el árbitro antes del encuentro, calificando la situación como “una absoluta vergüenza” y lamentando la “mala fe” mostrada por la entidad madridista.

En sus declaraciones en RMC Sport, Dugarry se mostró especialmente preocupado por el ejemplo que el Real Madrid transmite a los jóvenes aficionados y futbolistas de todo el mundo. Para el campeón del mundo en 1998, el comportamiento del club no solo afecta a la imagen del fútbol español, sino que también puede repercutir negativamente en la percepción global del deporte. “Es una absoluta vergüenza. Me impactó la presión, las calumnias, la mala fe. Lo que hicieron los directivos antes del partido fue brutal. Mancharon y pisotearon la imagen del fútbol a sabiendas. El Real Madrid ha tocado fondo”, señaló el ex delantero.

Dugarry no habla del comportamiento de Gavi

No obstante, Dugarry no quiso mencionar lo ocurrido con Gavi. El joven centrocampista se mostró especialmente eufórico tras el pitido final, dejando imágenes que no tardaron en circular por todos los medios y redes sociales.

En medio del júbilo por el título, Gavi protagonizó un momento muy comentado: se dirigió directamente hacia Raúl Asencio para celebrar el triunfo en su cara. Este gesto, captado por las cámaras, fue interpretado por muchos como una provocación innecesaria y una muestra de la fuerte rivalidad que existe entre ambos clubes. El canario, sorprendido y molesto, apenas reaccionó, mientras el culé se alejaba rápidamente para sumarse al resto de sus compañeros y continuar con la fiesta.

La celebración de Gavi no terminó ahí. En pleno césped, rodeado de sus compañeros y ante la afición azulgrana, el joven futbolista recibió una bandera con un mensaje claramente antimadridista. Sin dudarlo, posó con ella junto a Fermín López y el trofeo de campeón, lo que encendió aún más los ánimos entre los seguidores del Real Madrid.

El paso icónico de Dugarry por el Barcelona

Christophe Dugarry fracasó en el Barcelona principalmente por su bajo rendimiento, la falta de adaptación y la escasa confianza del entrenador. Llegó al club en 1997 con grandes expectativas, pero apenas jugó una docena de partidos y no marcó ningún gol, lo cual es especialmente grave para un delantero fichado como posible goleador. El Barça atravesaba una etapa complicada, con un equipo en reconstrucción bajo la dirección de Louis van Gaal, y el francés no logró encajar en el estilo de juego ni adaptarse al entorno del club.

Además, Van Gaal, quien había avalado su fichaje, apenas le dio oportunidades reales, por lo que Dugarry no pudo ganarse un puesto en el once titular ni demostrar su valía. También se le acusó de falta de compromiso y de no haberse adaptado ni a la ciudad ni al club, lo que contribuyó a que su estancia fuera muy breve: solo seis meses antes de marcharse al Olympique de Marsella. Por otro lado, venía de un paso discreto por el Milan, lo que hacía prever que quizá su rendimiento no estaría a la altura de las expectativas creadas.