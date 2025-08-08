El Real Madrid vence por 4-1 al Leganés y Xabi Alonso mantiene el 4-3-3 con Vini, Mbappé y Gonzalo

El Real Madrid ha completado su entrenamiento de este viernes en Valdebebas con un partido amistoso a puerta cerrada contra el Leganés. Un encuentro que tuvo dos partes reglamentarias de 45 minutos cada una y donde los blancos ganaron 4-1 al equipo pepinero. Se adelantó el Lega con un gol de Sule, y el cuadro madridista remontó. Xabi Alonso apostó por un once titular con Vinicius, Gonzalo y Mbappé en el tridente ofensivo.

La sesión matinal del Real Madrid de este viernes comenzó con trabajo de gimnasio en Valdebebas. Los jugadores trabajaron en el interior de las instalaciones antes y después del partido contra el Leganés. No hubo grandes novedades más allá del resultado, 4-1 a favor de los blancos. Los tres lesionados siguen con sus procesos de recuperación (Bellingham, Endrick y Mendy). Mañana sábado el equipo descansa y el domingo vuelven al trabajo con doble sesión.

Xabi Alonso apostó en este partido de entrenamiento contra el Leganés por un primer once con un 4-3-3. Courtois fue el portero titular, Dani Carvajal empezó en el lateral derecho y Carreras en el izquierdo, la pareja de centrales estuvo formada por Asencio y Dean Huijsen, Valverde jugó en el centro del campo acompañado por Dani Ceballos y Brahim, y el tridente ofensivo estuvo formado por Vinicius, Gonzalo y Kylian Mbappé.

Los dos goles de la remontada en el primer tiempo fueron obra de Brahim Díaz y Dean Huijsen. Ya en la segunda parte, otro de los goles lo marcó Thiago Pitarch a pase de Mbappé. La nueva perla de La Fábrica tuvo minutos con el 45 a la espalda y llegó a marcar un tanto. Tchouaméni también fue otro de los jugadores que jugó en el segundo tiempo.

El Leganés, mientras tanto, sacó un equipo titular con muchos canteranos y algunos suplentes formado por San Román, Macazaga, Lalo, Said, Sergio Fernández, Roberto López, Andrés Campos, Guirao, Pauwels, Sule y Siame.